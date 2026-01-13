Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость

Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость
60

Иногда мы даже не догадываемся, что привычные мелочи говорят о серьезных дефицитах внутри нас.

Наш организм — очень умная система. Он никогда не сдает позиции просто так. Прежде чем возникнет серьезная проблема, тело посылает нам предупреждения. Часто мы списываем их на усталость, плохую погоду или возраст, но на самом деле это просьба о поддержке. Важно вовремя заметить эти изменения, чтобы сохранить здоровье и бодрость. Вот 12 криков о помощи, на которые стоит обратить внимание.

Лицо: о чем говорит отражение в зеркале

Многие признаки нехватки витаминов буквально написаны у нас на лице.

  1. Бледная кожа. Если вы заметили, что кожа стала слишком бледной, это может указывать на низкий уровень железа или нехватку витамина B12. Организму просто не хватает ресурсов для нормального кровообращения.
  2. Отеки под глазами. Часто это связывают с недосыпом. Однако если вы спите достаточно, а отеки не уходят, стоит проверить щитовидную железу. Часто так проявляется нехватка йода.
  3. Прыщи и жирная кожа. У взрослых людей такие проблемы часто возникают из-за дефицита цинка. Этот элемент помогает регулировать обмен веществ в коже и бороться с воспалениями.

Но сигналы подает не только кожа. Иногда достаточно просто улыбнуться перед зеркалом, чтобы заметить неладное.

Проблемы во рту: это не всегда стоматология

Состояние полости рта напрямую зависит от того, что мы едим и чего нам не хватает.

  1. Кровоточивость десен. Если десны кровоточат во время чистки зубов, это классический признак нехватки витамина C. Он отвечает за прочность сосудов.
  2. Трещинки в уголках рта. Их еще называют "заедами". Это неприятное явление часто говорит о дефиците витаминов группы B (особенно B2) или нехватке железа.
  3. Изменение вкуса. Если еда кажется безвкусной или странной, возможно, вашему организму нужен цинк. Он отвечает за работу вкусовых рецепторов.

Однако самые неприятные ощущения часто возникают в теле, и мы привыкли их терпеть.

Странные ощущения: холод и судороги

Тело может реагировать на дефицит витаминов физическим дискомфортом.

  1. Судороги в ногах. Резкая боль в мышцах, особенно по ночам, — верный признак того, что мышцам не хватает магния, калия или кальция.
  2. Холодные руки и ноги. Если вы постоянно мерзнете, даже когда в комнате тепло, проверьте уровень железа. Оно необходимо для доставки кислорода к конечностям.
  3. Онемение и покалывание. Ощущение "мурашек" в руках или ногах может сигнализировать о проблемах с нервной системой из-за нехватки витаминов группы B (B6, B12) или фолиевой кислоты.

Есть и другие признаки, которые мы часто путаем с обычной ленью или плохим качеством шампуня.

Волосы и общее состояние: когда сил совсем нет

Внешний вид волос и ногтей — это индикатор общего здоровья.

  1. Ломкие ногти и белые пятна. Белые точки на ногтевой пластине часто появляются при нехватке цинка. А если ногти слоятся и ломаются, организму может не хватать биотина (витамин B7).
  2. Выпадение волос. Если волос на расческе остается слишком много, причина может крыться в дефиците железа или цинка.
  3. Постоянная усталость. Если вы просыпаетесь уже уставшим, это не всегда лень. Часто так проявляется нехватка витамина D, который дает нам энергию.

Для удобства собрали эти признаки в таблицу:

СигналВозможная причина
Трещины в уголках ртаВитамины группы B, Железо
Судороги мышцМагний, Калий, Кальций
Кровоточащие десныВитамин C
Выпадение волосЖелезо, Цинк

Заметив у себя эти 12 криков о помощи, не спешите заниматься самолечением. Лучшее решение — пересмотреть рацион и сдать анализы, чтобы точно знать, чего именно не хватает вашему организму.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2026, 06:23
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

