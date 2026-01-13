Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи

Мы привыкли видеть его на пьедестале с золотой медалью, но мало кто знает, что за этим блеском скрывается история мальчика, который так отчаянно жаждал свободы, что решился на крайние меры.



Январь 2026 года подарил зрителям не только новые ледовые шоу, но и порцию откровений от звезд спорта. Из интервью Алексея Ягудина для Клео.ру, приуроченного к премьере ледового спектакля "Буратино", стало известно, что путь к вершинам Олимпа начинался вовсе не с ковровых дорожек, а с бетонных стен недостроенной квартиры.

Побег в недострой и грезы о верном друге

Рассказывая о новой роли в постановке Ильи Авербуха, Ягудин невольно погрузился в воспоминания о своем ленинградском детстве. Оказывается, задолго до мировых рекордов будущий чемпион совершил самый настоящий побег. В то время как сверстники наслаждались родительской опекой, Алексей мечтал о самостоятельности.

"Помню, как однажды ушел из дома от родителей в строящуюся квартиру, поставил там раскладушку и мечтал там, в том постоянном ремонте, о собственной самостоятельной жизни и собаке", — признается фигурист.

Мальчиком он страстно хотел повзрослеть, чтобы иметь хотя бы какое-то право голоса в раздевалке и принимать решения без оглядки на взрослых. Именно этот бунтарский дух позже помог ему выстоять в самых тяжелых спортивных баталиях.

Сегодня история "Буратино" для Алексея — это не просто сказка, а повод вспомнить легендарный советский фильм, которому в 2025 году исполнилось 50 лет. Ягудин уверен, что мы все в душе остаемся детьми, которые продолжают верить в фокусы и чудо.

Дихлофос, юмор и тараканьи страсти

В новом шоу Ягудин примерил на себя весьма необычный образ — Таракана-рассказчика. После Меркуцио и Тореадора такой поворот стал для многих сюрпризом, но сам артист в восторге от своего амплуа. Он так сильно вжился в роль, что начал подшучивать над зрителями за кулисами.

На вопрос одного молодого человека о родителях Алексей, не моргнув глазом, заявил, что его отец "погиб от дихлофоса". Юмор оценили не все, и фигуристу пришлось поспешно объяснять, что это шутка, добавив: "У тараканов, кстати, тоже есть сердце". По мнению Ягудина, играть для детей — это двойная ответственность, ведь они чувствуют фальшь моментально.

Приказ Тарасовой: как держать форму после сорока

Однако, чтобы выходить на лед в любом возрасте, нужна железная дисциплина. Секрет идеальной формы Ягудина оказался прост и суров. Фигурист признается, что в их семье за рационом строго следит супруга — Татьяна Тотьмянина. Она не дает мужу расслабляться, постоянно напоминая о главном завете их легендарного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой.

"Жена мне постоянно напоминает, что если хочешь выглядеть хорошо, то стоит слушаться заветов нашего любимого тренера... — не жрать!", — откровенничает чемпион.

Семья Ягудиных полностью пересмотрела свое питание, ограничив сладкое не только у себя, но и у дочек. Похоже, это единственный способ сохранить энергию и легкость, чтобы продолжать радовать зрителей.