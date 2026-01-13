Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Вторник 13 января

ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе?

ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе?
29

Советские фильмы подарили нам сотни цитат, которые сегодня знает каждый офисный сотрудник. Но вспомните ли вы, какому именно герою принадлежала та или иная легендарная фраза о труде и дисциплине?

Работа в СССР была делом чести, доблести и геройства, а в кино — неисчерпаемым источником юмора, драмы и житейской мудрости. Мы используем эти фразы в курилках и на совещаниях, даже не задумываясь, из какого фильма они к нам пришли.

Предлагаем вам пройти наш "экзамен" и выяснить, насколько хорошо вы помните трудовые будни любимых героев. Будьте внимательны: некоторые цитаты так плотно вошли в нашу жизнь, что угадать их первоисточник будет настоящим вызовом!

Вопросы

1. "Огласите весь список, пожалуйста!" — просит герой, когда распределяют наряды на работу. Откуда фраза?

А) "Джентльмены удачи"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "Афоня"

Г) "Иван Васильевич меняет профессию"

2. "Идите вы... в бухгалтерию!" — в сердцах бросает герой после бурного выяснения отношений. В каком фильме это было?

А) "Гараж"

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Служебный роман"

Г) "Старый Новый год"

3. "В сорок лет жизнь только начинается, это я теперь точно знаю", — говорит героиня, которая прошла путь от простой рабочей до директора завода. Что за фильм?

А) "Девчата"

Б) "Карнавал"

В) "Москва слезам не верит"

Г) "Весна на Заречной улице"

4. "Утром деньги — вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги — вперед!" — классический диалог о сделке. Где мы его слышали?

А) "Золотой теленок"

Б) "12 стульев"

В) "Трое в лодке, не считая собаки"

Г) "Берегись автомобиля"

5. "Куй железо, не отходя от кассы!" — этот совет по эффективности труда стал крылатым. В каком фильме он прозвучал?

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Кавказская пленница"

В) "Спортлото-82"

Г) "Зигзаг удачи"

6. "Ходишь-ходишь в школу, а потом — бац! — вторая смена", — сокрушается герой. В какой картине работа учителя и учеников показана с таким юмором?

А) "Доживем до понедельника"

Б) "Республика ШКИД"

В) "Большая перемена"

Г) "Ключ без права передачи"

7. "Нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли?" — заявляет герой, отказываясь от лишнего помощника. Из какого фильма эта фраза?

А) "Формула любви"

Б) "Тот самый Мюнхгаузен"

В) "Обыкновенное чудо"

Г) "Человек с бульвара Капуцинов"

8. "Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Кто хочет сегодня поработать?" — так начинается трудовой день в одном из шедевров. В каком?

А) "Невероятные приключения итальянцев в России"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Г) "Полосатый рейс"

Правильные ответы

  1. Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Эту фразу произносит герой на стройке.
  2. В) "Служебный роман". Анатолий Ефремович Новосельцев в порыве чувств отправляет туда Людмилу Прокофьевну.
  3. В) "Москва слезам не верит". Катерина Тихомирова говорит это в финале картины.
  4. Б) "12 стульев". Знаменитый торг Остапа Бендера и монтера Мечникова.
  5. А) "Бриллиантовая рука". Фраза принадлежит герою Папанова — Лелику.
  6. В) "Большая перемена". Жалоба Ганжи, который не очень-то любил учиться по вечерам.
  7. А) "Формула любви". Степан объясняет, почему третий в деле — лишний.
  8. Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Легендарная сцена развода на работы.

Набрали 8 из 8? Похоже, вы настоящий передовик кинопроизводства! А если есть ошибки — не беда, это отличный повод пересмотреть классику.

13 января 2026, 14:31
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

