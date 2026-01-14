Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Среда 14 января

13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028?году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 10:01Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино" 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление
31

Знаменитая прима честно призналась, какую новую вершину она намерена покорить, если ей придется навсегда оставить пуанты и балетный станок.

Анастасия Волочкова, чье имя уже давно стало синонимом российского балета, всерьез задумалась о будущем вне танцевального зала. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка раскрыла свои планы на случай, если ее творческий путь в качестве танцовщицы подойдет к завершению. Оказалось, что у звезды есть запасной план, который может удивить многих ее недоброжелателей.

Трон "главной певицы всея Руси"

По мнению Анастасии, если ее вынудят уйти из балета, она не уйдет в тень, а профессионально займется вокалом. Балерина считает пение вторым по важности делом в своей жизни и настроена крайне решительно. Артистка без ложной скромности заявила, что планирует стать "главной певицей всея Руси".

Волочкова уверена, что ее вокальные данные позволяют ей претендовать на столь высокий статус. Она подчеркнула, что тонко чувствует музыку, так как выросла в творческой среде, и уже сейчас получает массу комплиментов от преданных поклонников. Но какой именно репертуар готовит звезда для большой сцены?

От классики до личных откровений

Артистка призналась, что лучше всего ей даются лирические композиции, которые позволяют раскрыть глубину души. Интерес к Волочковой как к вокалистке проявляют и профессионалы: по ее словам, различные музыкальные лейблы уже активно предлагают ей сотрудничество.

В планах звезды не просто запись популярных треков, а серьезная работа с культурным наследием. В будущий альбом могут войти:

  • Композиции на стихи Александра Пушкина;
  • Песни на строчки Марины Цветаевой;
  • Произведения собственного сочинения.

Такой выбор материала говорит о желании Анастасии занять нишу интеллектуальной и глубокой эстрады. Однако плотный гастрольный график пока вносит свои коррективы в творческий процесс, заставляя пение ждать своего часа.

Когда ждать новый хит

Несмотря на огромную занятость и текущие балетные выступления, Волочкова не намерена затягивать с музыкальными релизами. По ее словам, она уже вовсю готовится к весеннему сезону, чтобы порадовать публику свежим материалом.

Согласно информации "Газеты.Ru", уже этой весной балерина планирует выпустить новый хит, который станет очередным шагом к записи ее второго альбома. Анастасия призывает фанатов набраться терпения, ведь она намерена доказать, что талантливый человек талантлив во всем. Тем более что поддержка аудитории дает ей силы двигаться вперед, несмотря на любые вызовы судьбы.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2026, 13:32
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановс
Газета.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб"
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой
Известная артистка рассказала о переменах в своей карьере, которые заставили ее пересмотреть отношение к самым смелым экспериментам на экране. Уже 5 февраля в кинотеатрах выйдет полнометражный фильм "Равиоли Оли", где Ольга Бузова исполнила главную роль.

Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма

Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма
Популярная актриса вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о пугающем происшествии, которое случилось с ней по дороге в Тюмень. Эвелина Бледанс, приехавшая на Урал с гастролями спектакля "Любовь и голуби", оказалась в центре опасной ситуации на федеральной магистрали.

Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти

Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти
Недавнее исследование японских ученых пролило свет на пугающую взаимосвязь между состоянием полости рта и сохранением ясности нашего сознания. С возрастом многие привыкают к мысли, что проблемы с зубами — это лишь вопрос эстетики или удобства приема пищи.

Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год

Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год
Январь обычно приносит с собой легкую грусть и ритуал расставания с праздничной сказкой. Однако дизайнеры уверены, что спешить с полной "зачисткой" квартиры не стоит, ведь некоторые предметы могут радовать вас до следующей зимы. Светящиеся нити: как создать магию вне календаряМногие привыкли, что гирлянды — это исключительно спутники елки, но на самом деле это мощный инструмент для создания уюта.

ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?

ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?
Эти мелодии до сих пор вызывают мурашки, а тексты мы, кажется, знаем на уровне подсознания. Но сможете ли вы опознать легендарную песню, если услышите только самое ее начало, без музыки и знакомого припева? Советская эстрада — это не просто музыка, это целая вселенная искренности, романтики и таланта.

Выбор читателей

13/01Втр"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 13/01ВтрДоктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 13/01ВтрЛичное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 13/01ВтрСтолкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 12/01ПндОтказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 13/01ВтрРаскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи