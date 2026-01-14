Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

Знаменитая прима честно призналась, какую новую вершину она намерена покорить, если ей придется навсегда оставить пуанты и балетный станок.



Анастасия Волочкова, чье имя уже давно стало синонимом российского балета, всерьез задумалась о будущем вне танцевального зала. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка раскрыла свои планы на случай, если ее творческий путь в качестве танцовщицы подойдет к завершению. Оказалось, что у звезды есть запасной план, который может удивить многих ее недоброжелателей.

Трон "главной певицы всея Руси"

По мнению Анастасии, если ее вынудят уйти из балета, она не уйдет в тень, а профессионально займется вокалом. Балерина считает пение вторым по важности делом в своей жизни и настроена крайне решительно. Артистка без ложной скромности заявила, что планирует стать "главной певицей всея Руси".

Волочкова уверена, что ее вокальные данные позволяют ей претендовать на столь высокий статус. Она подчеркнула, что тонко чувствует музыку, так как выросла в творческой среде, и уже сейчас получает массу комплиментов от преданных поклонников. Но какой именно репертуар готовит звезда для большой сцены?

От классики до личных откровений

Артистка призналась, что лучше всего ей даются лирические композиции, которые позволяют раскрыть глубину души. Интерес к Волочковой как к вокалистке проявляют и профессионалы: по ее словам, различные музыкальные лейблы уже активно предлагают ей сотрудничество.

В планах звезды не просто запись популярных треков, а серьезная работа с культурным наследием. В будущий альбом могут войти:

Композиции на стихи Александра Пушкина;

Песни на строчки Марины Цветаевой;

Произведения собственного сочинения.

Такой выбор материала говорит о желании Анастасии занять нишу интеллектуальной и глубокой эстрады. Однако плотный гастрольный график пока вносит свои коррективы в творческий процесс, заставляя пение ждать своего часа.

Когда ждать новый хит

Несмотря на огромную занятость и текущие балетные выступления, Волочкова не намерена затягивать с музыкальными релизами. По ее словам, она уже вовсю готовится к весеннему сезону, чтобы порадовать публику свежим материалом.

Согласно информации "Газеты.Ru", уже этой весной балерина планирует выпустить новый хит, который станет очередным шагом к записи ее второго альбома. Анастасия призывает фанатов набраться терпения, ведь она намерена доказать, что талантливый человек талантлив во всем. Тем более что поддержка аудитории дает ей силы двигаться вперед, несмотря на любые вызовы судьбы.