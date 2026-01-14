Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?

ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке?
160

Эти мелодии до сих пор вызывают мурашки, а тексты мы, кажется, знаем на уровне подсознания. Но сможете ли вы опознать легендарную песню, если услышите только самое ее начало, без музыки и знакомого припева?

Советская эстрада — это не просто музыка, это целая вселенная искренности, романтики и таланта. Мы подпевали этим песням в походах у костра, слышали их из открытых окон и на каждой праздничной пластинке. Некоторые строчки так плотно вошли в нашу жизнь, что стали крылатыми фразами.

Сегодня мы проверим, насколько глубоко в вашей памяти "прошиты" главные хиты той эпохи. Мы отобрали 8 строчек, которые знает каждый, кто вырос в СССР. Но не спешите радоваться — варианты ответов подобраны так, что запутаться проще простого!

Вопросы

1. "Где-то на белом свете, там, где всегда мороз..." — с этих слов начинается песня, под которую танцевала вся страна. Что за хит?

А) "Песенка о медведях"

Б) "Синий иней"

В) "Увезу тебя я в тундру"

Г) "Звенит январская вьюга"

2. "Опять от меня сбежала последняя электричка..." — кто не подпевал этой задорной истории о несостоявшемся свидании?

А) "Королева красоты"

Б) "Электричка"

В) "Черный кот"

Г) "Лада"

3. "Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость..." — песня, ставшая гимном космонавтов. Как она называется?

А) "Трава у дома"

Б) "Нежность"

В) "Надежда"

Г) "Огромное небо"

4. "Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе..." — от этих слов у многих до сих пор наворачиваются слезы. Помните название?

А) "Крылатые качели"

Б) "Лесной олень"

В) "Прекрасное далеко"

Г) "Ветер перемен"

5. "Пора-пора-порадуемся на своем веку..." — начало самого авантюрного и мушкетерского гимна всех времен. Как звучит официальное название?

А) "Песня мушкетеров"

Б) "Баллада об Атосе"

В) "Констанция"

Г) "Пуркуа па"

6. "Там, где клен шумит над речной волной..." — строчка, которая мгновенно настраивает на лирический лад. Чей это шедевр?

А) "Колодец"

Б) "Клен"

В) "Малиновка"

Г) "Алеся"

7. "Если у вас нету тети, то вам ее не потерять..." — ироничное начало из самого новогоднего фильма. Как называется песня?

А) "Вагончик"

Б) "На Тихорецкую"

В) "Я спросил у ясеня"

Г) "Если у вас нету тети"

8. "Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем..." — эту веселую песню про фургон и цирк обожали и дети, и взрослые. Что это за хит?

А) "Бродячие артисты"

Б) "Все могут короли"

В) "Арлекино"

Г) "Остров невезения"

Правильные ответы

  1. А) "Песенка о медведях" (из к/ф "Кавказская пленница").
  2. Б) "Электричка" (исполнял Эдуард Хиль).
  3. В) "Надежда" (неподражаемая Анна Герман).
  4. В) "Прекрасное далеко" (из к/ф "Гостья из будущего").
  5. А) "Песня мушкетеров" (из к/ф "Д’Артаньян и три мушкетера").
  6. Б) "Клен" (ВИА "Синяя птица").
  7. Г) "Если у вас нету тети" (из к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром!").
  8. А) "Бродячие артисты" (ВИА "Веселые ребята").

Ну как, пропели все ответы? Если набрали 8 из 8 — ваш музыкальный вкус безупречен!

14 января 2026, 06:19
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

