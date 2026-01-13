Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы?

"Девчата" – это светлая и трогательная комедия, рассказывающая о молодой поварихе Тосе, которая приезжает в небольшой поселок лесорубов.

Ее непосредственность и наивность мгновенно меняют привычный уклад жизни местных жителей. Фильм полон ярких и запоминающихся моментов, которые делают его настоящей классикой советского кинематографа.

Уникальные диалоги, наполненные юмором и жизненной мудростью, стали визитной карточкой картины. Многие фразы из фильма уже давно стали крылатыми, и их охотно цитируют зрители.

"Девчата" — это не просто комедия, а история о любви, дружбе и поиске своего места в жизни. Предлагаем вам проверить свои знания о фильме. Ниже приведены фразы, и вам нужно определить, произносила ли их Тося или это реплики других персонажей.