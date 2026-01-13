Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы?

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Вторник 13 января

20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 10:01Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино" 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 14:59Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах
Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы?

Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы?
117

"Девчата" – это светлая и трогательная комедия, рассказывающая о молодой поварихе Тосе, которая приезжает в небольшой поселок лесорубов.

Ее непосредственность и наивность мгновенно меняют привычный уклад жизни местных жителей. Фильм полон ярких и запоминающихся моментов, которые делают его настоящей классикой советского кинематографа.

Уникальные диалоги, наполненные юмором и жизненной мудростью, стали визитной карточкой картины. Многие фразы из фильма уже давно стали крылатыми, и их охотно цитируют зрители.

"Девчата" — это не просто комедия, а история о любви, дружбе и поиске своего места в жизни. Предлагаем вам проверить свои знания о фильме. Ниже приведены фразы, и вам нужно определить, произносила ли их Тося или это реплики других персонажей.

13 января 2026, 20:42
Кадр из фильма "Девчата" (1961) / Киностудия "Мосфильм"
В Великобритании произошел трогательный случай. Пара приняла решение отменить свою свадьбу ради спасения любимой собаки. Линдси Мур и Крис Беннетт, которые планировали обменяться клятвами 23 мая, столкнулись с непростой ситуацией — их лабрадор по имени Гас заболел.

В конце прошлого года Агата Муцениеце пережила значительное событие в своей жизни. Актриса стала мамой в третий раз. Рождение дочери от аккордеониста Петра Дранги стало важным моментом для актрисы, которая уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным.

После новогодних праздников аналитики зафиксировали резкое падения цен на пакетные туры в Египет. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), стоимость отдыха в этой популярной стране упала более чем в два раза, что стало приятным сюрпризом для любителей пляжного отдыха.

Андрей Малахов сделал неожиданное заявление о Филиппе Киркорове. По словам ведущего, певец решил временно воздержаться от своей страсти к коллекционированию арт-объектов. Малахов поведал, что король отечественной поп-сцены объявил о своем намерении на ближайшие полгода приостановить активные покупки, чтобы переосмыслить свои достижения и задуматься о будущем.

Советские фильмы подарили нам сотни цитат, которые сегодня знает каждый офисный сотрудник. Но вспомните ли вы, какому именно герою принадлежала та или иная легендарная фраза о труде и дисциплине? Работа в СССР была делом чести, доблести и геройства, а в кино — неисчерпаемым источником юмора, драмы и житейской мудрости.

