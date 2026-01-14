Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Среда 14 января

Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают

Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают
1

Опытные специалисты знают, что за настоящим спасением для кожи нужно идти не в модный бутик, а в самую обычную аптеку.

"Песок" в глазах и вечная усталость: как помочь векам правильно

Многие из нас проводят перед экранами смартфонов и компьютеров по десять часов в сутки. В результате появляется зуд, тяжесть и то самое неприятное ощущение "песка" в глазах. В своем телеграм-канале врач Ирина Баранова рекомендует обратить внимание на "Блефарогель-2". Это средство создано не для красоты, а для четкой задачи — ухода за ресничным краем век.

Важно понимать: для самой кожи век это средство бесполезно, тут лучше оставить обычный косметический крем. Но в зоне роста ресниц гель работает безупречно благодаря сере и гиалуроновой кислоте. Сера мягко борется с бактериями, а гиалуронка увлажняет слизистую, снимая раздражение. Это тот случай, когда гигиена важнее маркетинга, но что делать, если пострадало не только зрение, но и сама кожа?

Когда коже нужно восстановление, а не сказки: два медицинских лидера

Если ваше лицо или руки пострадали от мороза, обветрились или покрылись микротрещинами, обычные лосьоны могут только усугубить ситуацию. Ирина Баранова советует держать в аптечке "Метилурацил" или "Редецил". Эти препараты отличаются "медицинской прямолинейностью": они не обещают магического детокса, а просто заставляют клетки регенерировать.

  • "Метилурацил" — идеален при ссадинах, трещинах и травмированной коже. Он ускоряет заживление и буквально возвращает ткани к жизни.
  • "Редецил" — более мощный вариант с ретинолом. Его стоит использовать, если кожа стала слишком тонкой, сухой и явно не справляется с обновлением самостоятельно.

Это лекарственные средства, а не косметика на каждый день. К ним обращаются тогда, когда коже нужна реальная помощь, а не красивая упаковка. Впрочем, в аптеке можно найти решение и для более деликатных бытовых проблем.

Прощай, неприятный запах: почему стоит искать именно крем-пасту

Проблема потливости ног знакома многим, но не все знают, что решение стоит сущие копейки. Врач рекомендует крем-пасту Теймурова. Здесь есть принципиальный нюанс: нужно искать именно форму "крем-пасты", так как в классической пасте часто содержится формальдегид, который совершенно не нужен для повседневного использования.

Это средство работает не за счет сильной отдушки, которая просто маскирует запах, а за счет подавления активности бактерий и мягкого подсушивания. Это выбор тех, кто ценит спокойное решение проблемы без необходимости покупать дорогие спреи. Подобные аптечные средства живут в домашней аптечке годами, потому что они делают ровно то, ради чего были созданы — надежно, предсказуемо и без лишних слов. И иногда такой честный подход оказывается эффективнее любого элитного ухода.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2026, 03:14
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

