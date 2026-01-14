Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее

"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее
165

Мало кто догадывается, что обычное бытовое действие в этот день может обернуться настоящей катастрофой. Наши предки знали: середина января – время опасное, и одна ошибка может стоить семейного благополучия на целый год вперед.

14 января в народном календаре — это не просто дата, а Васильев день. Одной из самых плохих примет в этот праздник считается пересчет мелких денег. Старики верили: если в этот день вы будете греметь монетами и высчитывать сдачу, то "проплачете весь год". Мелочь всегда символизировала слезы, и такое занятие буквально притягивало в жизнь финансовые неудачи и досадные дрязги.

Также крайне не рекомендуется давать деньги в долг. Считается, что вместе с купюрами вы добровольно отдаете свой достаток, который будет очень трудно вернуть назад. Если же вам самим нужно отдать долг, лучше подождать хотя бы до 15-го числа, иначе ваш кошелек рискует остаться пустым до следующей зимы. Но финансовые вопросы — это только начало, ведь настоящая опасность подстерегает вас во время обычной уборки.

Мусорная ловушка: как не лишиться удачи из-за уборки 14 января

Многие хозяйки по привычке стремятся навести порядок после праздничных посиделок, но именно 14 января веник и тряпку лучше спрятать подальше. Существует строжайший запрет на вынос сора из дома. Народное поверье гласит: если решите избавиться от хлама в этот день, вы буквально "вынесете счастье за порог".

Считалось, что вместе с мусором из квартиры уходит вся благодать, накопленная за время святок. Все домашние хлопоты по очищению пространства лучше перенести на другой день, чтобы не оставить свое жилье без невидимой защиты. Даже если пакет с отходами уже переполнен, пусть постоит в коридоре — рисковать удачей ради чистоты точно не стоит. А вы знали, что даже ваш первый гость может предсказать, каким будет весь ваш год?

Кто в доме хозяин: почему 14 января важен первый гость

В Васильев день огромное значение придавалось тому, кто первым переступит порог вашего дома. По народным наблюдениям, если первой в дом зайдет женщина — это к беде, сплетням и возможным болезням. Именно поэтому в старину хозяева буквально караулили у дверей, надеясь, что первым гостем окажется мужчина, желательно молодой и из приличной семьи. Это сулило процветание, богатый урожай и всяческое везение.

Что касается праздничного стола на Старый Новый год, то здесь тоже есть свои нюансы. Категорически не советуют готовить блюда из рыбы или птицы. Люди верили: если съесть птицу — счастье улетит, а если рыбу — то уплывет. Зато свинина всегда была в почете, ведь святой Василий считался покровителем свиноводства. Праздничное жаркое из поросенка гарантировало, что ваш год будет сытым и денежным. Главное — соблюдать эти простые правила, и тогда никакие невзгоды не смогут постучаться в вашу дверь.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2026, 00:04
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

