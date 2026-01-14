Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Среда 14 января

Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год

Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год
9

Январь обычно приносит с собой легкую грусть и ритуал расставания с праздничной сказкой. Однако дизайнеры уверены, что спешить с полной "зачисткой" квартиры не стоит, ведь некоторые предметы могут радовать вас до следующей зимы.

Светящиеся нити: как создать магию вне календаря

Многие привыкли, что гирлянды — это исключительно спутники елки, но на самом деле это мощный инструмент для создания уюта. Однотонные огоньки с теплым белым светом легко превращаются в круглогодичный элемент декора. По информации портала Клео.ру, ими можно эффектно подсветить изголовье кровати, обмотать зеркало или даже спрятать их в прозрачную пустую бутылку, создав авторский ночник.

Такой свет не кричит о празднике, а просто делает вечер в комнате мягче и приятнее. Главное — выбирать модели с лаконичным дизайном, которые не будут конфликтовать с остальной мебелью. Но свет — это только верхушка айсберга, ведь настоящие секреты кроются в мелочах.

Статуэтки и венки: вторая жизнь привычных сувениров

Если у вас на полке поселились керамические домики или золотистые елочки, не спешите отправлять их в ссылку на антресоль. Маленькие домики могут служить отличными светильниками для детской, если поставить внутрь LED-свечу. А сувенирные елки, как подсказывает Клео.ру, внезапно становятся удобными подставками для колец и браслетов на туалетном столике.

Рождественский венок тоже может остаться на двери. Достаточно снять с него снежинки и елочные шары, заменив их на что-то более актуальное. Весной в него можно вплести нежные первоцветы, летом — колоски или ракушки, а осенью — яркие листья. Основа остается той же, а настроение меняется вместе с сезоном. Кстати, а вы знали, что даже ваш любимый плед может "работать" на интерьер весь год?

Уютный текстиль и дары природы: почему это модно

Клетчатые пледы, однотонные белые подушки и серебристый текстиль — это база скандинавского стиля, которая актуальна всегда. Если на ткани нет явного принта в виде дедов морозов, она вполне может остаться на диване до лета. Это же касается и натурального декора. Обычные шишки, сухие ветви и палочки корицы добавляют дому ту самую "крафтовую" нотку, которую так ценят современные дизайнеры.

Шишки можно просто сложить в красивую стеклянную вазу, а изогнутую ветку покрасить и использовать как инсталляцию. Не забывайте и про плетеные шары из ротанга: они выглядят стильно и в декабре, и в июле. Такой подход не только экономит место в шкафах, но и помогает сохранить дома атмосферу тепла, за которую мы так любим зимние праздники. Главное — вовремя убрать мишуру, и тогда ваш интерьер заиграет новыми красками.

14 января 2026, 08:25
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

