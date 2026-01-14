Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма

Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма
144

Популярная актриса вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать о пугающем происшествии, которое случилось с ней по дороге в Тюмень.

Эвелина Бледанс, приехавшая на Урал с гастролями спектакля "Любовь и голуби", оказалась в центре опасной ситуации на федеральной магистрали. Инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 12 января, когда артистка направлялась в город в разгар непогоды. Дорога была окутана густой темнотой, а видимость из-за метели оставляла желать лучшего.

Удар из темноты

По информации KP.RU, во время движения произошло столкновение с оленем. В тот момент в машине находилась сама Эвелина и ее коллеги по сцене. Как призналась актриса в своем Telegram-канале, удар был настолько неожиданным, что в первые секунды никто даже не осознал масштаб случившегося.

"Мы доехали, мы в Тюмени. По дороге сбили оленя. Было так темно, что даже сразу не поняли, задели его или нет", — поделилась Бледанс в видеообращении.

Несмотря на пугающие обстоятельства, артистке удалось сохранить самообладание, хотя последствия для автомобиля оказались весьма заметными.

Кто виноват в случившемся

Позже выяснилось, что водитель Эвелины не совершал роковой ошибки. Оказалось, что несчастное животное сбил другой автомобилист незадолго до их появления на этом участке пути. Машина знаменитости получила повреждения фары и крыла, но, к счастью, сама актриса и ее спутники не получили ни царапины.

Тяжелый путь занял более семи часов, и пережитый стресс мог негативно сказаться на состоянии звезды. Чтобы прийти в себя после аварии и долгой дороги перед выходом на сцену, Эвелине пришлось искать способ быстро восстановить силы.

Спасение после пережитого стресса

Сразу по прибытии в Тюмень актриса отправилась в местный массажный салон. Сеанс терапии помог ей расслабиться и подготовиться к выступлению в Тюменской филармонии, которое прошло с большим успехом. Бледанс поблагодарила фанатов за поддержку и добрые слова, которые помогли ей пережить этот непростой вечер.

Несмотря на дорожное происшествие, гастрольный график остался в силе. Актриса уже успела выступить в Ирбите и готовится к встрече со зрителями в Новоуральске. Однако спасатели предупреждают, что расслабляться рано: на регион надвигаются аномальные морозы до -32 градусов, которые могут преподнести водителям новые опасные сюрпризы.

14 января 2026, 10:27
Эвелина Бледанс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
