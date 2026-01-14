Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой
83

Известная артистка рассказала о переменах в своей карьере, которые заставили ее пересмотреть отношение к самым смелым экспериментам на экране.

Уже 5 февраля в кинотеатрах выйдет полнометражный фильм "Равиоли Оли", где Ольга Бузова исполнила главную роль. Примечательно, что в этом проекте звезда играет саму себя, но обещает показать зрителям то, что обычно скрыто от камер. В эфире радио "Комсомольская правда" певица поделилась подробностями съемочного процесса и своими эмоциями от новой работы.

Готовность к любым откровениям

Ольга призналась, что работа в кино настолько ее вдохновила, что она перестала бояться даже самых пикантных моментов. Артистка подчеркнула, что для нее на первом месте стоит качество кадра и художественный замысел режиссера.

"Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова", — цитирует слова Бузовой сайт KP.RU.

Такая решительность говорит о том, что Ольга настроена на серьезную актерскую карьеру. Но только ли внешние трансформации ждут поклонников в новом фильме?

Какую Ольгу мы еще не видели

По мнению артистки, "Равиоли Оли" станет для многих откровением, так как в ленте она предстанет настоящей, без сценического лоска и привычных масок. Она уверена, что за годы популярности у людей сложился стереотип, который не имеет ничего общего с реальностью.

"Вы не знаете, какая я в жизни. Вы меня привыкли видеть на сцене, в кадре, на интервью. Как раз в жизни вы меня не видели никогда", — поделилась звезда.

Такой подход интригует, ведь Бузова привыкла делиться с подписчиками почти каждым своим шагом. Однако в жизни певицы есть принципы, которые она отстаивает так же горячо, как и право на смелые роли.

Опора только на себя

Помимо обсуждения фильма, Ольга затронула тему личной устойчивости. Как выяснилось, в реальной жизни она — человек прагматичный и не верит в помощь психологов или предсказания гадалок. После одного неудачного сеанса у специалиста артистка решила, что лучше нее самой в ее проблемах никто не разберется. Вместо того чтобы слушать чужие советы, она предпочитает анализировать ситуацию самостоятельно и брать ответственность за свои решения.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2026, 11:26
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

