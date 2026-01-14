Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер

История с продажей квартиры довольно болезненно ударила по репутации Ларисы Долиной. Несмотря на это, запас прочности позволяет певице по-прежнему быть активной в публичном поле.

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что певице Ларисе Долиной, несмотря на недавний квартирный скандал, все же вручат Национальную музыкальную премию "Золотой граммофон". Он отметил, что организаторы премии, скорее всего, будут разделять общественный резонанс и творческие достижения артистки.

По его словам, несмотря на возможное недовольство части общества, Долина, как лауреат 30-й премии, вполне может рассчитывать на награду. Рудченко уверен, что заслуги певицы в музыкальной сфере перевесят общественное мнение. Он добавил, что организаторы премии могут рассмотреть ситуацию с разных сторон и принять решение, основанное на профессиональных качествах Долиной.

Телеведущий Отар Кушанашвили в свою очередь заявил, что Долина может столкнуться с негативным восприятием со стороны поклонников. По его мнению, инцидент с квартирой оставит неизгладимый след в памяти слушателей и может повлиять на дальнейшую карьеру артистки. Кушанашвили выразил сомнение в том, что Долина сможет полностью оправиться от этого скандала.

Ранее стало известно о том, что в базе ФССП появились документы о скандальном жилье певицы. Хамовнический суд выдал исполнительный лист. Если Лариса Александровна сама не покинет квартиру, то "помогут" ей в этом непростом деле судебные приставы.