45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

14 января 1981 года на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год". Поначалу картина была воспринята прохладно, но сегодня она считается настоящим шедевром советского кино.

Фильм по сценарию талантливого сценариста Михаила Рощина предлагает зрителям уникальный взгляд на празднование Старого Нового года в двух соседних семьях — "интеллигентной" и "рабочей". Именно контраст между этими двумя мирами создает множество комичных ситуаций и запоминающихся моментов.

В фильме прекрасно показаны характеры персонажей, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью. Рабочие, представленные с юмором и простотой, демонстрируют свою непосредственность и жизненную философию. Например, один из героев, недалекий аккордеонист, с искренним недоумением заявляет: "Я уже два года на рыбалке не был!".

С другой стороны, интеллигенты, погруженные в свои воспоминания о прошлом, выглядят порой наивно и романтично. Они вспоминают о том, как сбегали от всех в оранжерею, где целовались под цветами. Их разговоры полны ностальгии, но они часто заканчиваются банальными размышлениями о еде: "Да, че-то там сыпалось... пожевать бы чего-нибудь."

Связующим звеном между этими двумя мирами становится старик Адамыч в исполнении Евстигнеева. Его мудрые слова и цитаты из классиков добавляют глубину и философию в происходящее. Он говорит: "Это ведь колоссальная проблема: ТВ и дети", подчеркивая актуальность темы влияния телевидения на молодое поколение. Его наблюдения о жизни пронизаны тонким юмором и жизненной мудростью.

"Старый Новый год" — это не просто комедия, а фильм с глубоким смыслом, который заставляет задуматься о жизни, любви и человеческих отношениях. Каждый персонаж вносит свой вклад в общую картину, создавая уникальную атмосферу праздника и веселья. Блестящий актерский состав делает просмотр фильма настоящим удовольствием.

Фильм стал классикой и по праву занимает свое место среди лучших произведений советского кино. Его стоит пересматривать каждый Старый Новый год, как это делают с "Иронией судьбы".