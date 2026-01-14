45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Среда 14 января

19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино
124

14 января 1981 года на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год". Поначалу картина была воспринята прохладно, но сегодня она считается настоящим шедевром советского кино.

Фильм по сценарию талантливого сценариста Михаила Рощина предлагает зрителям уникальный взгляд на празднование Старого Нового года в двух соседних семьях — "интеллигентной" и "рабочей". Именно контраст между этими двумя мирами создает множество комичных ситуаций и запоминающихся моментов.

В фильме прекрасно показаны характеры персонажей, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью. Рабочие, представленные с юмором и простотой, демонстрируют свою непосредственность и жизненную философию. Например, один из героев, недалекий аккордеонист, с искренним недоумением заявляет: "Я уже два года на рыбалке не был!".

С другой стороны, интеллигенты, погруженные в свои воспоминания о прошлом, выглядят порой наивно и романтично. Они вспоминают о том, как сбегали от всех в оранжерею, где целовались под цветами. Их разговоры полны ностальгии, но они часто заканчиваются банальными размышлениями о еде: "Да, че-то там сыпалось... пожевать бы чего-нибудь."

Кадр из советского фильма "Старый Новый год" (1985)

Связующим звеном между этими двумя мирами становится старик Адамыч в исполнении Евстигнеева. Его мудрые слова и цитаты из классиков добавляют глубину и философию в происходящее. Он говорит: "Это ведь колоссальная проблема: ТВ и дети", подчеркивая актуальность темы влияния телевидения на молодое поколение. Его наблюдения о жизни пронизаны тонким юмором и жизненной мудростью.

"Старый Новый год" — это не просто комедия, а фильм с глубоким смыслом, который заставляет задуматься о жизни, любви и человеческих отношениях. Каждый персонаж вносит свой вклад в общую картину, создавая уникальную атмосферу праздника и веселья. Блестящий актерский состав делает просмотр фильма настоящим удовольствием.

Фильм стал классикой и по праву занимает свое место среди лучших произведений советского кино. Его стоит пересматривать каждый Старый Новый год, как это делают с "Иронией судьбы".

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2026, 19:41
Кадр из советского фильма "Старый Новый год" (1985)
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы?

Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер

Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер
История с продажей квартиры довольно болезненно ударила по репутации Ларисы Долиной. Несмотря на это, запас прочности позволяет певице по-прежнему быть активной в публичном поле. Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что певице Ларисе Долиной, несмотря на недавний квартирный скандал, все же вручат Национальную музыкальную премию "Золотой граммофон".

У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг

У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг
Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки. Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки. По данным телеграм-канале "Звездач", сумма долга Ксении перед налоговыми органами составляет около 1,9 миллиона рублей.

Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой

Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой
Недавно адвокат Глеб Рыськов подал иск с требованием признать пирс Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище незаконным. Однако суд оставил его без удовлетворения. По данным Московско-Окского бассейного водного управления, иск Рыськова был отклонен Кировским районным судом Саратова.

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление
Знаменитая прима честно призналась, какую новую вершину она намерена покорить, если ей придется навсегда оставить пуанты и балетный станок. Анастасия Волочкова, чье имя уже давно стало синонимом российского балета, всерьез задумалась о будущем вне танцевального зала.

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой

"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой
Известная артистка рассказала о переменах в своей карьере, которые заставили ее пересмотреть отношение к самым смелым экспериментам на экране. Уже 5 февраля в кинотеатрах выйдет полнометражный фильм "Равиоли Оли", где Ольга Бузова исполнила главную роль.

Выбор читателей

13/01Втр"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 13/01ВтрДоктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 13/01ВтрСтолкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 13/01ВтрЛичное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 14/01СрдПуть к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 13/01ВтрРаскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи