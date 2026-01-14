Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Среда 14 января

Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю

104

Дружба Ольги Бузовойс народным артистом России Филиппом Киркоровым никогда не была секретом? Но связывают ли артистов лишь приятельские отношения?

Исполнительница хита "Мало половин" высказала свое мнение о возможности заключения брака с Киркоровым. Бузова сообщила, что их с Киркоровым связь основывается на крепкой дружбе, ничего большего в этом искать не стоит.

Ольга отметила, что хотя она и высоко ценит свои отношения с Киркоровым, говорить о свадьбе не приходится. "Я люблю Филиппа как друга и артиста", — заявила она. Бузова добавила, что чувствует тонкую связь с Киркоровым и даже находит в нем много общего, однако о романтических чувствах речи не идет. Певица акцентировала внимание на том, что мечтает о создании семьи и рождении детей от любимого мужчины, что подразумевает более серьезные и глубокие чувства.

Бузова также прокомментировала инцидент с их скандальным поцелуем, который наделал шума в июне 2025 года. По словам певицы, этот момент был просто шуткой, частью их "маленького мира", который оказался на виду у публики из-за того, что кто-то решил выложить это видео. "Мы просто прикалывались", — подчеркнула она.

Филипп Киркоров также не остался в стороне от обсуждения их отношений. Король поп-сцены упомянул, что между ними существует определенная ревность в отношении творческих союзов. По его словам, Бузова ревнует его к певице MARGO, а он сам испытывает те же чувства по отношению к Михаилу Галустяну.

14 января 2026, 20:27
Ольга Бузова. Кадр: YouTube-канал "Ида Галич"
KP.ru✓ Надежный источник

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

14 января 1981 года на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год". Поначалу картина была воспринята прохладно, но сегодня она считается настоящим шедевром советского кино. Фильм по сценарию талантливого сценариста Михаила Рощина предлагает зрителям уникальный взгляд на празднование Старого Нового года в двух соседних семьях — "интеллигентной" и "рабочей".

Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер

История с продажей квартиры довольно болезненно ударила по репутации Ларисы Долиной. Несмотря на это, запас прочности позволяет певице по-прежнему быть активной в публичном поле. Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что певице Ларисе Долиной, несмотря на недавний квартирный скандал, все же вручат Национальную музыкальную премию "Золотой граммофон".

У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг

Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки. Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки. По данным телеграм-канале "Звездач", сумма долга Ксении перед налоговыми органами составляет около 1,9 миллиона рублей.

Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой

Недавно адвокат Глеб Рыськов подал иск с требованием признать пирс Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище незаконным. Однако суд оставил его без удовлетворения. По данным Московско-Окского бассейного водного управления, иск Рыськова был отклонен Кировским районным судом Саратова.

Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление

Знаменитая прима честно призналась, какую новую вершину она намерена покорить, если ей придется навсегда оставить пуанты и балетный станок. Анастасия Волочкова, чье имя уже давно стало синонимом российского балета, всерьез задумалась о будущем вне танцевального зала.

