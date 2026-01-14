Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю

Дружба Ольги Бузовойс народным артистом России Филиппом Киркоровым никогда не была секретом? Но связывают ли артистов лишь приятельские отношения?

Исполнительница хита "Мало половин" высказала свое мнение о возможности заключения брака с Киркоровым. Бузова сообщила, что их с Киркоровым связь основывается на крепкой дружбе, ничего большего в этом искать не стоит.

Ольга отметила, что хотя она и высоко ценит свои отношения с Киркоровым, говорить о свадьбе не приходится. "Я люблю Филиппа как друга и артиста", — заявила она. Бузова добавила, что чувствует тонкую связь с Киркоровым и даже находит в нем много общего, однако о романтических чувствах речи не идет. Певица акцентировала внимание на том, что мечтает о создании семьи и рождении детей от любимого мужчины, что подразумевает более серьезные и глубокие чувства.

Бузова также прокомментировала инцидент с их скандальным поцелуем, который наделал шума в июне 2025 года. По словам певицы, этот момент был просто шуткой, частью их "маленького мира", который оказался на виду у публики из-за того, что кто-то решил выложить это видео. "Мы просто прикалывались", — подчеркнула она.

Филипп Киркоров также не остался в стороне от обсуждения их отношений. Король поп-сцены упомянул, что между ними существует определенная ревность в отношении творческих союзов. По его словам, Бузова ревнует его к певице MARGO, а он сам испытывает те же чувства по отношению к Михаилу Галустяну.