Тест: Насколько ярко вы помните жизнь в СССР?

Если вы жили в Советском Союзе, то в вашей памяти наверняка сохранились уникальные моменты той эпохи. Вкус натуральных продуктов, душевные традиции, зажигательные песни и любимые фильмы – все это было особенным. Пройдите тест из десяти вопросов с четырьмя вариантами ответа, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните те времена.

1. В советских магазинах разливные соки из стеклянных конусов были натуральными и стоили копейки. Какой сок был самым дешевым?

А) Яблочный

Б) Березовый

В) Томатный

Г) Виноградный

2. Простое домашнее лакомство к чаю можно было приготовить из двух ингредиентов. Из чего делали такие "пирожные"?

А) Печенье и сгущенка

Б) Хлеб и плавленый сырок

В) Вафли и варенье

Г) Сухари и масло

3. Школьные годы в СССР ассоциируются с линейками, новыми тетрадями и портретами в каждом классе. Чей портрет обязательно висел в школах?

А) Сталина

Б) Ленина

В) Маркса

Г) Брежнева

4. Школьная форма была предметом гордости. Какого цвета были платья у девочек-школьниц?

А) Синего

Б) Зеленого

В) Коричневого

Г) Серого

5. Детские журналы в СССР были настоящим сокровищем. Как назывался юмористический журнал с шутками, ребусами и загадками?

А) Смешные истории

Б) Веселые картинки

В) Веселые ребята

Г) Юный натуралист

6. Книги были неотъемлемой частью детства. Кто написал повесть о деревянном мальчике, который стал владельцем кукольного театра?

А) Самуил Маршак

Б) Алексей Толстой

В) Аркадий Гайдар

Г) Корней Чуковский

7. Утренние воскресные передачи собирали у телевизоров всю семью. Как называлась популярная программа с песнями по заявкам?

А) Голубой огонек

Б) Утренняя почта

В) Время

Г) Клуб кинопутешественников

8. Походы в кино были праздником. Кто исполнил главную роль в фильме "Зорро" 1975 года?

А) Жан-Поль Бельмондо

Б) Ален Делон

В) Пьер Ришар

Г) Луи де Фюнес

9. В эпоху перестройки молодежь любила фильмы о своей жизни. Как назывался фильм по повести Карена Шахназарова о проблемах молодых людей?

А) Асса

Б) Курьер

В) Игла

Г) Плюмбум

10. Советские спортсмены прославляли страну. Сколько раз тяжелоатлет Юрий Варднанян становился чемпионом мира?

А) 5 раз

Б) 6 раз

В) 7 раз

Г) 8 раз





Правильные ответы

1. Б) Березовый

2. Б) Хлеб и плавленый сырок

3. Б) Ленина

4. В) Коричневого

5. Б) Веселые картинки

6. Б) Алексей Толстой

7. Б) Утренняя почта

8. Б) Ален Делон

9. Б) Курьер

10. В) 7 раз





Подсчитайте количество правильных ответов