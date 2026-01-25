Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав

Грядущая весна готовит будущим водителям настоящую революцию в процессе обучения, которая одних обрадует, а других заставит попотеть.

Жизнь не стоит на месте, и система подготовки автомобилистов наконец-то решила догнать современные реалии. С 1 марта вступают в силу новые правила работы автошкол и получения водительских удостоверений. Изменения коснутся как теоретической части, так и практических занятий, причем нововведения выглядят довольно контрастно: в чем-то станет ощутимо легче, а где-то нагрузка серьезно возрастет. Разберемся, к чему готовиться тем, кто планировал сесть за руль этой весной.

Учеба не выходя из дома

Самая приятная новость касается теоретических занятий. Теперь сидеть за партой в душном классе после работы или учебы вовсе не обязательно. С 1 марта изучение правил дорожного движения официально переходит в онлайн-формат.

Это позволит курсантам существенно сэкономить время на дорогу и изучать билеты в комфортной обстановке. Автошколы предоставят доступ к лекциям и материалам дистанционно, что делает процесс обучения более гибким и современным. Однако расслабляться рано, ведь то время, которое вы сэкономите на теории, придется с лихвой отработать на практике.

За рулем придется сидеть дольше

Если с теорией все стало проще, то требования к навыкам вождения ужесточились. Для самой популярной категории "В" (легковые автомобили) количество часов практических занятий будет увеличено.

Теперь будущим водителям придется откатать с инструктором 42 часа. Это сделано для того, чтобы новички чувствовали себя увереннее в городском потоке и успевали отработать все необходимые маневры до экзамена в ГИБДД. Но просто "накатать часы" недостаточно, ведь сама программа обучения пополнилась совершенно новыми темами, игнорировать которые сегодня просто опасно.

Электросамокаты и "цифра"

Дорожная обстановка меняется, и учебники ПДД переписываются вслед за ней. В программу обучения добавили актуальные блоки, с которыми водители сталкиваются каждый день:

Электросамокаты: как взаимодействовать с любителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы не попасть в ДТП.

Цифровое ОСАГО: особенности оформления и использования электронных полисов.

Риски опасного вождения: разбор ситуаций, к которым приводит агрессивная езда.

Бонус для тех, кто хочет больше

Есть и хорошая новость для тех, у кого уже есть права, но кто хочет открыть новую категорию. Система обучения становится модульной. Это значит, что если вы решили перессть с легковушки на мотоцикл или грузовик, вам не придется заново слушать лекции о знаках и разметке, которые вы и так знаете. Теперь достаточно будет освоить только специфические модули, необходимые для новой категории, что сэкономит и время, и нервы.