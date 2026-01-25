Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Воскресенье 25 января

03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав

Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав
41

Грядущая весна готовит будущим водителям настоящую революцию в процессе обучения, которая одних обрадует, а других заставит попотеть.

Жизнь не стоит на месте, и система подготовки автомобилистов наконец-то решила догнать современные реалии. С 1 марта вступают в силу новые правила работы автошкол и получения водительских удостоверений. Изменения коснутся как теоретической части, так и практических занятий, причем нововведения выглядят довольно контрастно: в чем-то станет ощутимо легче, а где-то нагрузка серьезно возрастет. Разберемся, к чему готовиться тем, кто планировал сесть за руль этой весной.

Учеба не выходя из дома

Самая приятная новость касается теоретических занятий. Теперь сидеть за партой в душном классе после работы или учебы вовсе не обязательно. С 1 марта изучение правил дорожного движения официально переходит в онлайн-формат.

Это позволит курсантам существенно сэкономить время на дорогу и изучать билеты в комфортной обстановке. Автошколы предоставят доступ к лекциям и материалам дистанционно, что делает процесс обучения более гибким и современным. Однако расслабляться рано, ведь то время, которое вы сэкономите на теории, придется с лихвой отработать на практике.

За рулем придется сидеть дольше

Если с теорией все стало проще, то требования к навыкам вождения ужесточились. Для самой популярной категории "В" (легковые автомобили) количество часов практических занятий будет увеличено.

Теперь будущим водителям придется откатать с инструктором 42 часа. Это сделано для того, чтобы новички чувствовали себя увереннее в городском потоке и успевали отработать все необходимые маневры до экзамена в ГИБДД. Но просто "накатать часы" недостаточно, ведь сама программа обучения пополнилась совершенно новыми темами, игнорировать которые сегодня просто опасно.

Электросамокаты и "цифра"

Дорожная обстановка меняется, и учебники ПДД переписываются вслед за ней. В программу обучения добавили актуальные блоки, с которыми водители сталкиваются каждый день:

  • Электросамокаты: как взаимодействовать с любителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы не попасть в ДТП.
  • Цифровое ОСАГО: особенности оформления и использования электронных полисов.
  • Риски опасного вождения: разбор ситуаций, к которым приводит агрессивная езда.

Бонус для тех, кто хочет больше

Есть и хорошая новость для тех, у кого уже есть права, но кто хочет открыть новую категорию. Система обучения становится модульной. Это значит, что если вы решили перессть с легковушки на мотоцикл или грузовик, вам не придется заново слушать лекции о знаках и разметке, которые вы и так знаете. Теперь достаточно будет освоить только специфические модули, необходимые для новой категории, что сэкономит и время, и нервы.

25 января 2026, 03:14

25 января 2026, 03:14
Фото: freepik.com
РБК✓ Надежный источник

Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день
Оказывается, у этого веселого праздника есть и другая, темная сторона, о которой наши предки знали очень хорошо. Для нас 25 января — это в первую очередь Татьянин день, шумный и веселый праздник всех студентов.

Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания

Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания
Странные пищевые привычки могут оказаться не просто капризом, а сигналом организма о серьезном сбое, который требует немедленного внимания. Наверняка вы слышали истории о людях, которые с удовольствием грызут мел или не могут прожить и дня без стакана льда.

Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей

Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей
Жизнь миллионов российских специалистов может кардинально измениться уже в ближайшем будущем благодаря новому законопроекту. Разговоры о повышении престижа профессий врача и учителя ведутся уже много лет.

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь
Многие люди годами не могут выбраться из замкнутого круга неудач, даже не подозревая, что ключ к свободе находится прямо у них в руках. Токсичные отношения, финансовые трудности, одиночество, предательство — эти проблемы знакомы многим.

Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга

Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга
Свежие научные данные подтвердили: привычный рацион играет решающую роль в сохранении ясности ума на долгие годы, а его дефицит может запустить необратимые процессы. О том, что питание влияет на здоровье, известно давно, но новое исследование уточнило детали этой связи.

