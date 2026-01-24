Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры

Планирующие продажу своей квартиры россияне должны внимательно следить за изменениями на рынке недвижимости.

По словам члена совета директоров компании "Плато Девелопмент" Станислава Коновалова, оптимальным временем для реализации жилья станет период через 9−12 месяцев, а вот начало 2026 года не будет выгодным для продажи. Эксперт объяснил это ожидаемым ростом отложенного спроса на жилье, который возникнет на фоне снижения ключевой ставки Центробанка России.

Снижение ключевой ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов и увеличению доступности ипотеки. Это, в свою очередь, вызывает интерес у покупателей, которые могут начать активно инвестировать в недвижимость.

Многие россияне сейчас предпочитают хранить свои сбережения на депозитах, но с учетом ожидаемого роста цен на жилье они могут начать переводить свои средства в более стабильные активы — например, квартиры. Коновалов предсказывает, что цены на недвижимость в 2026 году будут расти быстрее, чем уровень инфляции, что делает текущий момент не самым удачным для продажи.

Для тех, кто рассматривает покупку жилья, сейчас как раз наступил удобный период. Покупатели могут воспользоваться моментом и приобрести квартиру по более выгодной цене.

Также стоит обратить внимание на изменения в законодательстве. С 1 февраля вступают в силу новые поправки, которые запрещают оформлять два льготных кредита по программе "Семейная ипотека" на одну семью.