Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя

1. Что всегда подают на обед, но никогда не едят?
2. В каком месяце люди спят меньше всего?
3. Если вы произносите мое имя, я исчезаю. Что я?
4. На одном берегу реки стоит человек, на другом — его собака. Между ними нет моста. Человек подзывает собаку, она тут же прибегает, совершенно сухая. Как это возможно?
5. Поверни меня на бок — и мне не будет границ. Разрежь меня пополам — и я превращусь в ничто. Что я?
6. Вечером он приходит без приглашения, а утром исчезает, даже если его просят остаться. Что это?
7. Что два раза встречается в моменте, один раз в минуте и ни разу в тысячелетии?
8. Когда Ване было шесть лет, он вбил в дерево гвоздь, чтобы отметить свой рост. Каждый год дерево растет на пять сантиметров. Ваня вернулся к нему спустя 10 лет. На сколько сантиметров гвоздь поднялся за это время?
9. У меня много сердец, но нет других органов. Что я?
Правильные ответы
- 1. Б. Тарелка
- 2. А. Февраль
- 3. Б. Тишина
- 4. Б. Река замерзла
- 5. А. Цифра 8
- 6. А. Сон
- 7 Б. Буква М
- 8. Б. 0 сантиметров
- 9 А. Колода карт
Результаты
- 7–9 правильных ответов – Вы мастер логических загадок! Ваш ум остр, как лезвие, и вы легко распутываете даже самые хитроумные вопросы.
- 4–6 правильных ответов – Отличный результат! Вы умеете думать нестандартно, но некоторые загадки могут потребовать еще немного внимания.
- 3 и меньше – Пора потренировать логику! Попробуйте еще раз или подумайте над загадками чуть дольше – у вас все получится!