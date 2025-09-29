Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя

Логические загадки – это отличный способ проверить вашу смекалку, умение думать нестандартно и находить скрытые подсказки в простых, на первый взгляд, вопросах. Сможете ли вы разгадать все загадки, основанные на игре слов, математике и наблюдательности? Проверьте свои способности и узнайте.

1. Что всегда подают на обед, но никогда не едят?

2. В каком месяце люди спят меньше всего?

3. Если вы произносите мое имя, я исчезаю. Что я?

4. На одном берегу реки стоит человек, на другом — его собака. Между ними нет моста. Человек подзывает собаку, она тут же прибегает, совершенно сухая. Как это возможно?

5. Поверни меня на бок — и мне не будет границ. Разрежь меня пополам — и я превращусь в ничто. Что я?

6. Вечером он приходит без приглашения, а утром исчезает, даже если его просят остаться. Что это?

7. Что два раза встречается в моменте, один раз в минуте и ни разу в тысячелетии?

8. Когда Ване было шесть лет, он вбил в дерево гвоздь, чтобы отметить свой рост. Каждый год дерево растет на пять сантиметров. Ваня вернулся к нему спустя 10 лет. На сколько сантиметров гвоздь поднялся за это время?

9. У меня много сердец, но нет других органов. Что я?





Правильные ответы

1. Б. Тарелка

2. А. Февраль

3. Б. Тишина

4. Б. Река замерзла

5. А. Цифра 8

6. А. Сон

7 Б. Буква М

8. Б. 0 сантиметров

9 А. Колода карт





