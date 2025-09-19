Тест: если ответите на все вопросы, ваш IQ выше 155

1. Из чего изготавливают стекло?
А) Глина, соль и мел
Б) Кварцевый песок, сода и известь
В) Песок, сахар и уголь
2. Чем питается комар-самец?
А) Кровь
Б) Вода
В) Нектар
3. Какой российский император получил прозвище "Миротворец"?
А) Николай II
Б) Александр III
В) Петр I
4. На гербе какой страны изображены две зебры?
А) Ботсвана
Б) Кения
В) Замбия
5. Как звали египетского бога солнца с головой сокола?
А) Анубис
Б) Ра
В) Осирис
6. π — как называется эта буква греческого алфавита?
А) Тета
Б) Пи
В) Сигма
7. Кому принадлежит фраза "Жребий брошен"?
А) Юлий Цезарь
Б) Наполеон Бонапарт
В) Александр Македонский
8. Как называется самая длинная река в Южной Америке?
А) Парана
Б) Амазонка
В) Ориноко
9. Какой химический элемент, открытый на Солнце раньше, чем на Земле, второй по распространенности во Вселенной?
А) Водород
Б) Гелий
В) Кислород
10. Как называется японское искусство складывания фигурок из бумаги?
А) Кинцуги
Б) Оригами
В) Икебана
Правильные ответы
- 1. Б) Кварцевый песок, сода и известь
- 2. В) Нектар
- 3. Б) Александр III
- 4. А) Ботсвана
- 5. Б) Ра
- 6. Б) Пи
- 7. А) Юлий Цезарь
- 8. Б) Амазонка
- 9. Б) Гелий
- 10. Б) Оригами
Если вам удалось ответить на все вопросы без единой ошибки, ваш IQ выше 155!