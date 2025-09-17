Тест: Насколько хорошо вы помните цитаты из фильма "Москва слезам не верит"?

1. О какие люди и без ...?
А) охраны
Б) приглашения
В) манер
Г) сопровождения
2. Да, интеллектом явно не ....
А) избалован
Б) изуродован
В) испорчен
Г) перегружен
3. По какой дороге? По ...
А) широкой
Б) асфальтированной
В) прямой
Г) столичной
4. Не учите меня жить, лучше помогите ...
А) советом
Б) делом
В) материально
Г) морально
5. Да я вижу, ты жених-то завидный: машина, ...
А) квартира
Б) дача
В) гараж
Г) работа
6. Ну что ты его пугаешь, он у меня такой ....
А) застенчивый
Б) робкий
В) тихий
Г) скромный
7. У меня есть пять рублей, почему я не могу довезти до дома понравившуюся мне ...
А) девушку
Б) женщину
В) даму
Г) подругу
8. Хеллоу! Общежитие ...!
А) на связи
Б) отвечает
В) слушает
Г) говорит
Правильные ответы
- 1. А) охраны
- 2. Б) изуродован
- 3. Б) асфальтированной
- 4. В) материально
- 5. Б) дача
- 6. Г) скромный
- 7. Б) женщину
- 8. В) слушает
Подсчитайте количество правильных ответов и узнайте свой результат
- 8 из 8: Браво! Вы настоящий знаток "Москва слезам не верит"! Каждая цитата у вас в сердце, словно вы сами снимались в фильме.
- 7 из 8: Почти идеально! Вы отлично помните диалоги, ваша любовь к фильму очевидна.
- 6-7 баллов: Хороший результат! Фразы из фильма у вас в голове, но, возможно, стоит пересмотреть его еще разок.
- 4-5 баллов: Неплохо! Вы знаете ключевые цитаты, но пара моментов подзабылась. Время для киновечера!
- Менее 4 баллов: Ничего страшного, классика не забывается! Пересмотрите фильм, и цитаты вернутся в вашу память.