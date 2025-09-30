Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

1. Восток — дело …
А. Хитрое
Б. Тонкое
В. Сложное
2. Я мзду не беру. Мне за державу …
А. Обидно
Б. Больно
В. Стыдно
3. … конечно, спокойней, да уж больно скучно
А. На гражданке
Б. Мертвому
В. Холостому
4. Опять ты мне эту … поставила?! Не могу я её каждый день, проклятую, есть
А. Воду
Б. Кашу
В. Икру
5. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный
А. Друг
Б. Супруг
В. Хозяин
6. Разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не …?
А. Узнала
Б. Дождалась
В. Умерла
7. Это ничего, что ты там чьей-то женой была. Ты мне по характеру подходишь. Я … люблю
А. Умных
Б. Дерзких
В. Шустрых
8. Господин назначил меня … женой!
А. Верной
Б. Надежной
В. Любимой
Правильные ответы
- 1. Б. Тонкое
- 2. А. Обидно
- 3. Б. Мертвому
- 4. В. Икру
- 5 А. Супруг
- 6. Б. Умерла
- 7. В. Шустрых
- 8. В. Любимой
Результаты
- 8 правильных ответов: Вы настоящий знаток Белого солнца пустыни! Товарищ Сухов гордился бы вами!
- 6–7 правильных ответов: Отличный результат! Вы почти на уровне Петрухи, но пересмотрите фильм еще раз для верности.
- 5 и меньше: Пора устроить вечер с фильмом и освежить в памяти эти культовые фразы