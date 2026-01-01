Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов. Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.