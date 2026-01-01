Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Четверг 1 января

Четверг 1 января
19:35 Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти
16:07 Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
13:47 Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
10:34 10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
18:45 Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
15:22 Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
12:07 Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
09:11 Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
06:57 Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
03:22 Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
00:29 Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
20:53 Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
19:15 Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи
18:19 [ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу?
17:13 Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены
16:45 66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке
15:30 "Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка
14:37 Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма
13:31 Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?
12:54 Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
12:30 На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон
12:18 Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники
12:05 "Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны
11:43 Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы
11:35 Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности
11:08 Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода
10:40 "Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов
10:09 По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта
09:43 Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей
09:38 Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
09:22 Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника
08:45 Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год
06:41 Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций
03:37 Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог
00:18 Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки
21:12 "Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания
20:36 Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов
19:04 [ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали?
18:13 Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
17:24 Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
16:14 Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье
15:53 В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки
15:22 Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова
14:52 Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно?
14:46 В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"
14:24 По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского
14:11 В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов
13:11 Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
13:06 Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта
12:50 Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи
Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти
264

Это не про спорт и не про рекорды. Это маленькая медитация и символический шаг в новую жизнь.

Первое января. Утро тихое, улицы пустынны, а мир как будто взял паузу. Самое большое искушение — провести весь день на диване. Но есть один простой ритуал, который может задать тон всему предстоящему году — первая прогулка.

Зачем выходить на улицу 1 января?

  • Чтобы "проветрить" голову. После шумной ночи и сытного застолья глоток свежего, морозного воздуха — лучшее средство для перезагрузки. Он проясняет мысли и бодрит лучше любого кофе.
  • Чтобы сделать первый шаг. Это символично. Ваши первые шаги в новом году — это заявление о намерении двигаться вперед, быть активным и открытым новому.
  • Чтобы насладиться тишиной. У вас есть уникальная возможность увидеть свой город таким, каким он не бывает почти никогда — спящим, умиротворенным и свободным от суеты. Это редкий момент, который стоит поймать.
  • Чтобы побыть наедине с собой. Прогулка в одиночестве — это шанс спокойно обдумать планы на год, помечтать или просто насладиться моментом "здесь и сейчас", не отвлекаясь на гаджеты и дела.

Куда пойти? 4 простых идеи

  1. В ближайший парк. Спящие под снегом деревья, хруст под ногами, редкие прохожие, улыбающиеся друг другу. Парк 1 января — это место силы и спокойствия.
  2. По центральным улицам. Пройдитесь по обычно шумному проспекту и посмотрите на него другими глазами. Обратите внимание на архитектуру, праздничные украшения, которые вы не замечали в предновогодней спешке.
  3. К воде. Если рядом есть набережная реки, озера или пруда — отправляйтесь туда. Открытое пространство и вид на воду действуют невероятно успокаивающе.
  4. Просто вокруг своего дома. Не нужно ехать далеко. Даже 15-минутная прогулка по своему кварталу уже засчитывается! Главное — само действие.

Как сделать эту прогулку особенной?

  • Возьмите с собой термос с горячим чаем или какао.
  • Оставьте наушники дома, чтобы слушать звуки тихого города.
  • Поставьте себе цель не смотреть в телефон всю прогулку.
  • Если гуляете с близкими, поговорите не о бытовых делах, а о мечтах.

Первая прогулка в году — это маленький, но очень важный подарок самому себе. Сделайте его.

1 января 2026, 19:35

1 января 2026, 19:35
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
Год обещает быть скоростным, полным решительных действий и возможностей для тех, кто не боится рисковать. Наступил 2026 год — время неутомимой, страстной и стремительной Красной Огненной Лошади.

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов. Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства. Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года.

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
Давайте отправимся в короткое кругосветное путешествие по самым необычным новогодним ритуалам. Пока мы нарезаем "Оливье" под "Иронию судьбы" и сжигаем записки с желаниями, в других странах творятся вещи куда более удивительные.

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
Найдите уютный уголок, налейте себе чашку чая и давайте немного поразмышляем. Последний день года — время особенное.

31/12 Срд Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
31/12 Срд Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
31/12 Срд Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
31/12 Срд Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
31/12 Срд Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
31/12 Срд Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря