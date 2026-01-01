Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Четверг 1 января

Четверг 1 января

16:07 Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
13:47 Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
10:34 10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
18:45 Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
15:22 Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
12:07 Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
09:38 Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
08:45 Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год
12:54 Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
222

Год обещает быть скоростным, полным решительных действий и возможностей для тех, кто не боится рисковать.

Наступил 2026 год — время неутомимой, страстной и стремительной Красной Огненной Лошади. Это символ невероятной энергии, свободы, приключений и ярких эмоций. Что же Огненная Лошадь приготовила именно для вас? Читайте наш легкий и позитивный прогноз.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Год Лошади — ваша родная стихия! Ваша огненная энергия умножится на двое. Это идеальное время для запуска проектов, спортивных достижений и побед в конкурентной борьбе. Сидеть на месте просто не получится.

Ваш девиз на год: "Движение — моя стихия".

Телец (20 апреля — 20 мая)

Стремительная Лошадь заставит вас выйти из зоны комфорта, но результат того стоит. Год благоприятен для быстрых и выгодных финансовых решений. Ваша задача — совместить врожденную основательность с готовностью действовать на опережение.

Ваш девиз на год: "Ускоряю свой рост".

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для вас это год увлекательных поездок, молниеносного обмена информацией и расширения кругозора. Энергия Лошади поддержит вашу любознательность и поможет оказаться в нужном месте в нужное время. Будьте готовы к постоянному движению!

Ваш девиз на год: "Новые горизонты зовут".

Рак (21 июня — 22 июля)

Энергия Лошади принесет в вашу семейную жизнь больше страсти и динамики. Год подходит для смелых решений в вопросах дома — будь то быстрый ремонт или организация большого семейного путешествия. Добавьте огня в свой домашний очаг.

Ваш девиз на год: "Зажигаю огонь в своем очаге".

Лев (23 июля — 22 августа)

Союз Льва и Лошади — это фейерверк! Ваша харизма и лидерские качества будут востребованы как никогда. Это год публичных успехов, ярких творческих проектов и головокружительных романов. Не бойтесь сиять!

Ваш девиз на год: "Моя энергия освещает путь".

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практичным Девам быстрая энергия Лошади поможет реализовать планы с невероятной скоростью. Ваша способность видеть детали позволит направить этот бурный поток в русло максимальной продуктивности. Год больших и быстрых достижений в работе.

Ваш девиз на год: "Эффективность в движении".

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас год пройдет под знаком активной социальной жизни и стремительного развития отношений. Энергия Лошади не оставит времени на долгие сомнения — придется принимать решения быстро, что пойдет вам только на пользу.

Ваш девиз на год: "Балансирую на скорости".

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Год Огненной Лошади резонирует с вашей внутренней страстью. Это время, когда ваши самые смелые желания могут реализоваться, если направить на них всю свою мощную энергию. Год трансформаций, которые происходят быстро и ярко.

Ваш девиз на год: "Моя страсть — мой двигатель".

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это на 100% ваш год! Стрелец и Лошадь — родственные души, влюбленные в свободу и приключения. Готовьтесь к путешествиям, новым открытиям и невероятному ощущению полета. Главное — успевать наслаждаться моментом.

Ваш девиз на год: "Вперед, навстречу приключениям!".

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше упорство в сочетании со скоростью Лошади даст феноменальный результат. Это год стремительного карьерного взлета. Не бойтесь принимать смелые, даже дерзкие решения — они приведут вас к вершине гораздо быстрее, чем вы планировали.

Ваш девиз на год: "Совершаю карьерный рывок".

Водолей (20 января — 18 февраля)

Год Лошади — идеальное время для ваших прогрессивных идей. Свобода мысли, которую вы так цените, будет подкреплена свободой действия. Запускайте социальные проекты, объединяйте людей — ваша энергия способна увлечь за собой многих.

Ваш девиз на год: "Свобода мысли, скорость действия".

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Энергия Лошади поможет вашей богатой интуиции и творческим мечтам обрести реальное воплощение, причем очень быстро. Доверяйте первому импульсу и не бойтесь действовать. В этом году ваша мечтательность превратится в созидательную силу.

Ваш девиз на год: "Превращаю мечты в реальность".

Шоу-бизнес в Telegram

1 января 2026, 16:07
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Великие по гороскопу: 5 знаков с редчайшими талантами и поддержкой Вселенной

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов. Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства. Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года.

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
Давайте отправимся в короткое кругосветное путешествие по самым необычным новогодним ритуалам. Пока мы нарезаем "Оливье" под "Иронию судьбы" и сжигаем записки с желаниями, в других странах творятся вещи куда более удивительные.

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
Найдите уютный уголок, налейте себе чашку чая и давайте немного поразмышляем. Последний день года — время особенное.

Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?

Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
Мы уверены, что люди, как и салаты, обладают своим уникальным "вкусом". Пройдите наш шуточный тест и узнайте, какое блюдо отражает вашу суть в эту новогоднюю ночь! Каждый салат на новогоднем столе — это не просто набор ингредиентов, а целая история и характер.

