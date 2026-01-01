Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Четверг 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
187

Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства.

Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года. Идеальное время, чтобы завернуться в плед, налить себе чашку ароматного чая и включить кино, которое согреет душу.

1. "Реальная любовь" (Love Actually, 2003)

Классика, без которой уже немыслим праздничный сезон. Десять переплетающихся историй о любви во всех ее проявлениях. Фильм похож на теплое одеяло: укрывает, успокаивает и оставляет на душе светлое чувство.

2. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2, 2017)

Возможно, самый добрый фильм на планете. История о вежливом медвежонке, который попадает в передрягу, способна растопить любое сердце. Это кино — концентрированная доза доброты и оптимизма.

3. "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 2001)

Возвращение в Хогвартс — это всегда хорошая идея. Первая часть саги наполнена ощущением чуда, открытия и домашнего уюта. То, что нужно для волшебного начала года.

4. "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally..., 1989)

Остроумный, трогательный и невероятно уютный ромком о дружбе и любви. Осенний Нью-Йорк, забавные диалоги и финальная сцена под Новый год делают его идеальным выбором для 1 января.

5. "Отпуск по обмену" (The Holiday, 2006)

Две девушки меняются домами на рождественские каникулы и находят свою любовь. Заснеженный английский коттедж и солнечная вилла в Лос-Анджелесе — прекрасная смена обстановки, не вставая с дивана.

6. "Душа" (Soul, 2020)

Мудрый и красивый мультфильм от Pixar, который напоминает о ценности каждого момента жизни. Он неторопливый, медитативный и заставляет задуматься о важном, но делает это очень деликатно.

7. "Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary, 2001)

Если хочется чего-то смешного и жизнеутверждающего. История о неуклюжей, но очаровательной Бриджит в уродливом рождественском свитере — лучшее лекарство от любой хандры.

8. "Отель "Гранд Будапешт"" (The Grand Budapest Hotel, 2014)

Для ценителей визуальной красоты. Фильм Уэса Андерсона — это как идеально собранная коробка с пирожными: каждый кадр выверен, а история одновременно забавна и трогательна.

9. "Бойфренд из будущего" (About Time, 2013)

Невероятно теплый фильм о молодом человеке, который умеет путешествовать во времени. Это история не столько о фантастике, сколько о том, как ценить обычные дни и находить счастье в мелочах.

10. "Один дома" (Home Alone, 1990)

Потому что иногда хочется просто вернуться в детство. Эта история знакома до последней ноты, и именно поэтому она так успокаивает. Проверенная временем классика для создания беззаботного настроения.

Приятного просмотра и уютного вам года!

1 января 2026, 10:34
Фото: freepik.com
