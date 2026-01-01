Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Четверг 1 января

16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 13:06Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта 12:50Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
359

Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов.

Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

"Ленивая шуба" на гренках

Превращаем легендарный салат в стильную закуску вроде датского сморреброда.

Что нужно: остатки селедки под шубой, ломтики черного хлеба (бородинский — идеально), сливочное или растительное масло для обжарки, пара колечек красного лука для украшения (по желанию).

Что делать:

    1. На сковороде или в тостере подсушите ломтики хлеба до хрустящей корочки. Если жарите на сковороде, можно добавить капельку масла.

    2. Щедро выложите на теплые гренки салат "Селедка под шубой".

    3. Украсьте тонким колечком лука. Готово! Быстро, вкусно и не нужно мыть лишнюю посуду.

    Горячие бутерброды "Спасатель" с мясом и сыром

    Самый сытный и простой способ утилизировать мясную нарезку или остатки запеченной курицы/буженины.

    Что нужно: любое мясо с новогоднего стола, ломтики хлеба или батона, твердый сыр, немного майонеза или любого соуса, маринованный огурчик (по желанию).

    Что делать:

      1. Мясо мелко нарежьте. Сыр натрите на терке. Огурец нарежьте тонкими кружочками.

      2. Смешайте мясо с небольшим количеством соуса, выложите на хлеб. Сверху положите огурчик и посыпьте сыром.

      3. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут (пока сыр не расплавится) или в микроволновку на 1-2 минуты.

      Витаминный смузи "Мандариновый взрыв"

      После сытного застолья хочется чего-то легкого и освежающего. Этот смузи — то, что нужно.

      Что нужно: 3-4 мандарина, 1 банан (можно замороженный), 150 мл натурального йогурта, кефира или апельсинового сока.

      Что делать:

        1. Очистите мандарины от кожуры и по возможности от белых пленок. Банан нарежьте кружочками.

        2. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции.

        3. Перелейте в красивый стакан и наслаждайтесь зарядом бодрости.

        Эти рецепты доказывают, что вкусная еда 1 января не требует жертв.

        Шоу-бизнес в Telegram

        1 января 2026, 13:47
        Фото: freepik.com
        "ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

        Фоторепортаж

        Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

        Фото: Freepik.com / @KamranAydinov
        Фото: Freepik.com
        Фото: Freepik.com / @chandlervid85
        Фото: Freepik.com
        Фото: Freepik.com / @topntp26

        По теме

        Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С

        Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

        Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
        Год обещает быть скоростным, полным решительных действий и возможностей для тех, кто не боится рисковать. Наступил 2026 год — время неутомимой, страстной и стремительной Красной Огненной Лошади.

        10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

        10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
        Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства. Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года.

        Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира

        Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
        Давайте отправимся в короткое кругосветное путешествие по самым необычным новогодним ритуалам. Пока мы нарезаем "Оливье" под "Иронию судьбы" и сжигаем записки с желаниями, в других странах творятся вещи куда более удивительные.

        Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

        Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
        Найдите уютный уголок, налейте себе чашку чая и давайте немного поразмышляем. Последний день года — время особенное.

        Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?

        Тест: Какой вы салат на новогоднем столе?
        Мы уверены, что люди, как и салаты, обладают своим уникальным "вкусом". Пройдите наш шуточный тест и узнайте, какое блюдо отражает вашу суть в эту новогоднюю ночь! Каждый салат на новогоднем столе — это не просто набор ингредиентов, а целая история и характер.

        Выбор читателей

        30/12ВтрВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 30/12ВтрСтало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 30/12ВтрЗабудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 30/12Втр[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 31/12СрдПесни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 31/12СрдИзменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто