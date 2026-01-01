Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов.



Предлагаем три элементарных рецепта , которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

"Ленивая шуба" на гренках

Превращаем легендарный салат в стильную закуску вроде датского сморреброда.

Что нужно: остатки селедки под шубой, ломтики черного хлеба (бородинский — идеально), сливочное или растительное масло для обжарки, пара колечек красного лука для украшения (по желанию).

Что делать:

1. На сковороде или в тостере подсушите ломтики хлеба до хрустящей корочки. Если жарите на сковороде, можно добавить капельку масла.

2. Щедро выложите на теплые гренки салат "Селедка под шубой".

3. Украсьте тонким колечком лука. Готово! Быстро, вкусно и не нужно мыть лишнюю посуду.

Горячие бутерброды "Спасатель" с мясом и сыром

Самый сытный и простой способ утилизировать мясную нарезку или остатки запеченной курицы/буженины.

Что нужно: любое мясо с новогоднего стола, ломтики хлеба или батона, твердый сыр, немного майонеза или любого соуса, маринованный огурчик (по желанию).

Что делать:

1. Мясо мелко нарежьте. Сыр натрите на терке. Огурец нарежьте тонкими кружочками.

2. Смешайте мясо с небольшим количеством соуса, выложите на хлеб. Сверху положите огурчик и посыпьте сыром.

3. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут (пока сыр не расплавится) или в микроволновку на 1-2 минуты.

Витаминный смузи "Мандариновый взрыв"

После сытного застолья хочется чего-то легкого и освежающего. Этот смузи — то, что нужно.

Что нужно: 3-4 мандарина, 1 банан (можно замороженный), 150 мл натурального йогурта, кефира или апельсинового сока.

Что делать:

1. Очистите мандарины от кожуры и по возможности от белых пленок. Банан нарежьте кружочками.

2. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до однородной консистенции.

3. Перелейте в красивый стакан и наслаждайтесь зарядом бодрости.

Эти рецепты доказывают, что вкусная еда 1 января не требует жертв.