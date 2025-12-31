Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
268

Давайте отправимся в короткое кругосветное путешествие по самым необычным новогодним ритуалам.

Пока мы нарезаем "Оливье" под "Иронию судьбы" и сжигаем записки с желаниями, в других странах творятся вещи куда более удивительные. Новый год — праздник поистине интернациональный, и у каждого народа есть свои, порой очень эксцентричные, способы привлечь удачу и распрощаться со старым.

1. Италия: "Долой старый хлам!"

В некоторых регионах Италии в новогоднюю ночь принято выбрасывать старые вещи прямо из окон. Считается, что вслед за старой мебелью, посудой и одеждой из дома уходит весь негатив, накопленный за год, освобождая место для нового и счастливого. Конечно, сегодня из окон уже не летят холодильники, как в старых комедиях, и традиция стала более символической. Но если окажетесь в Неаполе 31 декабря, все же не советуем гулять прямо под окнами.

2. Испания: "Гонка с курантами"

Ровно в полночь, с каждым из двенадцати ударов часов на главной площади Мадрида, каждый испанец должен съесть одну виноградину. Успел съесть все двенадцать — значит, тебя ждут двенадцать месяцев удачи и процветания. Этот ритуал требует сноровки: нужно быстро жевать и загадывать желания одновременно. За несколько дней до праздника в магазинах даже продаются специальные баночки с дюжиной ягод "на удачу".

3. Дания: "Бей посуду на счастье!"

Если утром 1 января вы обнаружите у своей двери гору разбитых тарелок и чашек, не спешите вызывать полицию. Возможно, это ваши датские друзья желают вам счастья! В Дании существует старая традиция разбивать посуду о двери домов родственников и друзей. Чем больше черепков на вашем пороге, тем больше у вас верных друзей и тем удачнее будет год. Весьма шумный, но искренний способ показать свою привязанность.

4. Чили: "Новый год на кладбище"

Пожалуй, одна из самых трогательных и необычных традиций родилась в чилийском городке Талька. В новогоднюю ночь тысячи жителей отправляются на местное кладбище, чтобы встретить праздник вместе с усопшими родственниками. Они приносят с собой свечи, цветы и легкие закуски. Атмосфера там царит не жуткая, а наоборот — светлая, умиротворенная и полная семейной любви. Чилийцы верят, что никто не должен быть одинок в эту волшебную ночь.

5. Эквадор: "Белье правильного цвета"

В Эквадоре и некоторых других странах Латинской Америки к выбору новогоднего нижнего белья подходят со всей ответственностью. Считается, что цвет напрямую влияет на то, что принесет грядущий год. Хотите найти любовь и страсть? Надевайте красное. Мечтаете о богатстве и успехе? Ваш выбор — желтое. Главное — не перепутать!

Какие бы странные ритуалы ни существовали в мире, все они объединены одним — искренней верой в чудо и надеждой на то, что новый год обязательно будет лучше предыдущего.

31 декабря 2025, 18:45
Фото: freepik.com
29/12Пнд"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 30/12ВтрВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 30/12ВтрДолина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 30/12ВтрБез химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 30/12ВтрЛариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 30/12ВтрБеременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось