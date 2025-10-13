Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов
1446

После 40 лет наш организм начинает меняться: выработка собственного коллагена – ключевого структурного белка – замедляется, и он начинает распределяться фрагментарно, становясь более рыхлым.

Курение, алкоголь, избыток сахара, обработанные продукты и активное воздействие солнца лишь ускоряют этот процесс. Но хорошая новость в том, что замедлить и смягчить возрастные изменения возможно. В этой статье мы разберем, для чего коллаген женщинам после 40, какие добавки работают, как их выбрать и какую дозировку использовать в 40, 50 и 60 лет.

Коллаген чаще всего ассоциируется с молодостью и упругостью кожи, но его роль в организме гораздо шире. Он является строительным материалом для костей, суставов, связок, хрящей, стенок сосудов, сердца и даже мышц. С возрастом, когда уровень собственного коллагена снижается, его дефицит начинает сказываться на многих системах организма.

Почему коллаген важен для женщин после 40?

Научные исследования подтверждают, что регулярный прием коллагена оказывает комплексное положительное воздействие.

1. Для костей: замедление потери плотности

С возрастом костная ткань естественным образом теряет плотность. Это не всегда заметно сразу, но такие признаки, как ноющая поясница, тянущие ощущения в бедрах, общая неуверенность при движении или сложности со спортом, могут быть первыми сигналами. Регулярный прием коллагена может замедлить этот процесс.

  • Доказано: в исследовании с участием 102 женщин в постменопаузе прием 5 граммов коллагена ежедневно в течение года увеличил минеральную плотность позвоночника и шейки бедра, а также снизил маркеры разрушения костной ткани. За четыре года наблюдений у этих женщин не было зафиксировано ни одного перелома.
2. Для суставов: гибкость и снижение боли

Если утром сложно разогнуться или после прогулки колени «ноют», это может говорить о потере подвижности суставов и возможном начале артроза. Коллаген входит в состав хрящей, и его дополнительный прием помогает поддерживать их плотность и гибкость, улучшая амортизацию.

  • Доказано: обзор четырех исследований с 507 участниками с остеоартритом показал, что добавки коллагена снижают боль в среднем на 0,58 балла по специальной шкале, что сопоставимо с эффектом легких обезболивающих.
3. Для кожи: увлажнение и упругость

После 40 кожа постепенно теряет тонус, становится суше, тусклее, появляются заломы и морщины. Одна из главных причин — снижение уровня коллагена, который отвечает за упругость и удержание влаги.

  • Доказано: в обзоре 19 исследований (1125 участников, 95% — женщины) ежедневный прием 2,5–10 граммов коллагена в течение 90 дней улучшал увлажнение и эластичность кожи, а также уменьшал выраженность морщин.
4. Для сердца и сосудов: эластичность артерий

Эластичность сосудов снижается незаметно: артерии становятся жестче, что ухудшает кровообращение и увеличивает нагрузку на сердце. Это может проявляться легкой одышкой, головокружением при быстрой ходьбе или чувством усталости после физической нагрузки. Коллаген, входящий в структуру артерий, помогает сохранять их гибкость.

  • Доказано: в исследовании 30 взрослых, принимавших 16 граммов коллагена ежедневно в течение 6 месяцев, снизились показатели жесткости артерий и вырос уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). Другой обзор показал снижение «плохого» холестерина (ЛПНП) на 4 мг/дл, что сравнимо с эффектом отказа от трансжиров.
5. Для мышц: сила и восстановление

Коллаген является строительным белком. Его прием может поддержать объем и функцию скелетной мускулатуры, особенно в сочетании с физической активностью. Это важно для сохранения силы, необходимой в повседневной жизни — от подъема тяжестей до простых бытовых задач.

  • Доказано: в исследовании с 26 участниками старшего возраста, страдающими саркопенией (потерей мышечной массы), прием 15 граммов коллагена в день в течение 12 недель в сочетании с тренировками дал лучшие результаты по набору мышечной массы и силы, чем тренировки без коллагена. Анализ 8 клинических экспериментов подтвердил, что пептиды коллагена помогают уменьшить мышечную боль и ускоряют восстановление после нагрузок.
6. Для волос и ногтей: блеск и прочность

После 40 волосы могут терять блеск и плотность, а ногти — становиться более ломкими, медленнее расти и слоиться. Коллаген может помочь и в этом.

  • Доказано: в исследовании с биоактивными пептидами коллагена рост ногтей ускорился на 12%, а ломкость снизилась на 42%. 88% участников отметили улучшения уже через месяц. Женщины, принимавшие комплекс с коллагеном и экстрактами в течение 6 месяцев, отмечали рост количества и плотности волос, увеличение объема и улучшение внешнего вида.
7. Для кишечника: поддержка слизистой

Коллаген участвует в построении тканей, в том числе стенок кишечника. Существует гипотеза, что он может помогать восстанавливать слизистый барьер при синдроме повышенной проницаемости кишечника и снижать воспаление. Однако в крупных клинических испытаниях эта теория пока не получила убедительного подтверждения. Если ваша цель — восстановление слизистой кишечника, чаще упоминается L-глютамин.

Важно: все эти изменения — не повод для паники, а скорее напоминание о том, что грамотная поддержка организма может значительно замедлить и смягчить возрастные сдвиги. И коллаген — важная часть этой поддержки.

Как выбрать и сколько принимать коллагена после 40, 50 и 60 лет?

Потребности в структурном белке и реакции организма меняются с возрастом. Для того чтобы добавка работала максимально эффективно, важно обращать внимание на тип, источник и форму коллагена.
Типы коллагена:

  • Тип I: Для кожи, костей, сухожилий, зубов.
  • Ти III: Для органов, сосудов, кожи.
  • Тип II: Для суставов, хрящей.

Источники коллагена:

  • Морской (рыбный): Чаще содержит коллаген I и II типов. Предпочтителен для кожи и суставов.
  • Говяжий: Чаще содержит коллаген I и III типов. Подходит для кожи, костей и связок.

Главное: важен не столько источник, сколько форма. Эффективны гидролизованные пептиды коллагена, поскольку они легче усваиваются организмом, независимо от того, получены они из рыбы или говядины. Лучше не ограничиваться одним типом, а чередовать или комбинировать их, в зависимости от ваших целей.

Дозировка коллагена:

Суточная дозировка зависит от ваших индивидуальных целей:

  • Для кожи: 2,5–10 граммов в сутки.
  • Для суставов и костей: 5–10 граммов в сутки.
  • При выраженных симптомах: В некоторых исследованиях дозировка доходила до 15 граммов в день.

Производители всегда указывают рекомендуемую суточную порцию на упаковке. Самое важное условие для достижения эффекта — это регулярность приема. Результаты проявляются при ежедневном употреблении.

Возрастные рекомендации:
  • 40–50 лет: Появляются первые возрастные изменения, снижается выработка коллагена. Это время для активной профилактики и поддержания общего тонуса организма. Можно чередовать морской и говяжий коллаген для комплексной поддержки.
  • 50–60 лет: В этот период происходят более выраженные гормональные изменения, заметно снижается плотность костей, суставы чаще дают о себе знать. Акцент на поддержание комплексного здоровья и борьбу с уже проявившимися проблемами.
  • После 60 лет: Помимо конкретных целей, важна переносимость добавки: вкус, удобство формы и простота приема, чтобы обеспечить регулярность.

Как получить качественный коллаген?

Коллаген можно получать с пищей — он содержится в хрящах, коже, костных бульонах, желе. Однако в обычных продуктах сложно контролировать дозировку, а концентрация активных пептидов сильно зависит от обработки. Именно поэтому для целенаправленной поддержки организма чаще всего используют специализированные добавки.

Выбирая добавку, обращайте внимание на гидролизованный (пептидный) коллаген — он легче усваивается и быстрее включается в обмен веществ. Убедитесь, что продукт соответствует международным стандартам качества, таким как ISO и HACCP, которые гарантируют чистоту сырья и безопасность производства.

С заботой о своем организме и правильным подходом к выбору добавок, вы сможете эффективно поддерживать здоровье и жизненную силу на долгие годы.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2025, 17:27
Фото: freepik.com
Primekraft✓ Надежный источник

По теме

Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование

Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование
Недавние исследования, проведенные бразильскими учеными, продемонстрировали, что регулярное употребление кешью может оказать положительное влияние на здоровье подростков, страдающих от ожирения. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале Nutrition Research.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье