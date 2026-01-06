Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Вторник 6 января

10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника
Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника

Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника
96

Рождественский сочельник – это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю.

Дата

Рождественский сочельник — это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю. В 2026 году сочельник выпадает на вторник, 6 января. В эту ночь православные христиане собираются, чтобы отметить появление на свет Спасителя — Иисуса Христа. Сочельник символизирует ожидание и надежду на приход Мессии, что делает его значимым днем для верующих.

История праздника

События Рождественского сочельника и самого Рождества описаны в Новом Завете, в частности в Евангелии от Луки и от Матфея. Согласно этим текстам, Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем для переписи, когда пришло время родить Иисуса. Важный момент заключается в том, что в Вифлееме не оказалось места в гостинице, и Младенец был положен в ясли. Это событие стало основой для празднования Рождества.

Согласно Евангелию от Луки, ангел явился пастухам с вестью о рождении Христа, побуждая их отправиться в Вифлеем. В то время как по версии Матфея волхвы следовали за яркой звездой, чтобы поклониться новорожденному Спасителю. Эти библейские события формируют основу для понимания значимости сочельника как дня ожидания и надежды.

Установление праздника

Исторически, день Рождества был установлен после крещения Руси при князе Владимире Святославиче в 988 году. Первоначально праздник совпадал с датами византийской церкви, где Рождество отмечалось 25 декабря по юлианскому календарю. Однако с переходом на григорианский календарь в России в 1918 году, празднование Рождества было перенесено на 7 января.

Важным моментом является то, что Русская православная церковь сохранила традицию отмечать Рождество по старому стилю, что создает уникальную связь с историей и традициями христианства.

Традиции

Слово "сочельник" происходит от термина «сочиво», обрядового блюда из вареных зерен с медом и ягодами. Вечером 6 января семьи собираются за праздничным столом, ожидая появления первой звезды на небе. Это событие считается символом рождения Спасителя.

Ужин в сочельник состоит из постных блюд, так как перед праздником соблюдается Филипповский пост. Традиционно на столе можно увидеть кутью — сладкое блюдо из вареной пшеницы с медом и орехами. Также принято делиться добрыми пожеланиями и молитвами за мир и благополучие.

В этот день важно избегать тяжелых работ и шумных развлечений. Сочельник — это время для духовного размышления и подготовки к встрече Рождества. Многие верующие посещают храмы для участия в вечерней службе, что подчеркивает важность этого дня в православной традиции.

6 января 2026, 10:14
Фото: Freepik
