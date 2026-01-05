Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса
139

Каникулы подходят к концу, и одна только мысль о рабочих буднях может вызывать легкую панику.

Организм привык к отдыху, и возвращение в строгий график — это всегда небольшой стресс. Но можно сделать этот переход мягким и почти незаметным. Главное — не "врываться" в работу, а обеспечить себе "плавную посадку". Вот 5 простых шагов.

1. Начните с режима сна (заранее!)

За время каникул наши внутренние часы сбиваются. Если в последний вечер лечь спать в два часа ночи, а утром пытаться встать в семь, день будет мучительным.

За 1-2 дня до выхода на работу начните ложиться спать и просыпаться на 30-60 минут раньше, чем вы привыкли на каникулах. Это поможет организму постепенно адаптироваться к новому графику.

2. Устройте "репетицию" рабочего дня

Последний день каникул — идеальное время для небольшой подготовки. Это не про работу, а про создание рабочего настроя.

Разберите сумку или рюкзак, приготовьте одежду на завтра. Можете на 15 минут открыть рабочий календарь, чтобы освежить в памяти, какие встречи вас ждут. Важно: не погружайтесь в почту и не начинайте отвечать на сообщения! Ваша цель — просто снизить эффект "неожиданности" в первое утро.

3. Спланируйте первый рабочий день (но без фанатизма)

Самая большая ошибка — пытаться в первый же день сделать все и сразу. Это верный путь к выгоранию.

Составьте очень короткий список из 2-3 самых важных и неотложных задач на первый день. Главная цель — разгрести срочное и сориентироваться. Остальное — "кофе с коллегами", "разбор почты", "планирование недели" — это тоже полноценные задачи. Не пытайтесь стать героем в первый же день.

4. Запланируйте что-то приятное на вечер

Первый рабочий день закончится гораздо быстрее и пройдет легче, если вы будете знать, что вечером вас ждет награда.

Запланируйте на вечер после работы что-то, что вас радует. Это может быть встреча с другом, поход в кино, расслабляющая ванна или заказ любимой еды на дом. Так вы мысленно продлите себе ощущение праздника и снизите стресс.

5. Будьте к себе добрее

Дайте себе официальное разрешение быть немного "тормозом". Вы не обязаны показывать сверхпродуктивность с первой же минуты.

Совершенно нормально, что в первый день вам будет сложно сконцентрироваться. Не ругайте себя за это. Позвольте себе работать в более спокойном темпе, чаще делайте небольшие перерывы. Вашему мозгу нужно время, чтобы переключиться с режима "оливье" на режим "отчет".

Помните, что вы возвращаетесь на работу отдохнувшим и полным сил. И правильное начало поможет сохранить этот ресурс надолго.

5 января 2026, 16:21
Фото: freepik.com
