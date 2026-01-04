Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе

Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе
1

Давайте устроим небольшую проверку памяти!

Каждый год мы смотрим эти фильмы. Мы знаем их наизусть, но все равно смеемся и грустим вместе с героями. Фразы из этих картин давно стали крылатыми и прочно вошли в нашу жизнь.

Сможете ли вы угадать знаменитый советский фильм (или мультфильм), который прочно ассоциируется с Новым годом, всего по одной цитате?

(Ответы, как всегда, в самом конце. Честно не подглядывать!)

1. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

2. "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — науке это неизвестно!"

3. "Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?"

4. "Главное, чтобы костюмчик сидел!"

5. "Кто ж его посадит, он же памятник!"

6. "Это я, почтальон Печкин! Принес заметку про вашего мальчика!"

7. "Я требую продолжения банкета!"

8. "Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы... Кто хочет сегодня поработать?"

9. "Людк, а Людк! Глянь, че делается!"

10. "О-о, тепленькая пошла!"

(Готовы проверить себя? Ответы уже близко!)

Ответы

  1. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
  2. "Карнавальная ночь"
  3. "Морозко"
  4. "Чародеи"
  5. "Джентльмены удачи"
  6. "Зима в Простоквашино"
  7. "Иван Васильевич меняет профессию"
  8. "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
  9. "Любовь и голуби"
  10. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Сколько правильных ответов у вас получилось? Если больше семи — вы настоящий эксперт по новогодней классике! А если угадали все десять, то вам точно пора открывать свой киноклуб.

4 января 2026, 21:19
Фото: кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

