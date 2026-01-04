Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Воскресенье 4 января

17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов
Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон

Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон
35

Хорошая новость: чтобы делать красивые зимние фото, не нужен профессиональный фотоаппарат. Достаточно вашего смартфона и нескольких простых хитростей.

Зима — волшебное время. Пушистый снег, узоры на стеклах, румяные щеки. Хочется сохранить эту красоту в памяти и на фотографиях. Но часто на снимках вместо белоснежного чуда получается серое уныние, а детали теряются.

1. Добавьте света — боремся с серым снегом

Главная проблема зимних фото — автоматика телефона "боится" яркого белого снега и пытается сделать его средне-серым, затемняя кадр. Это легко исправить.

Как делать: откройте камеру. Нажмите пальцем на экран в том месте, где хотите сфокусироваться. Рядом с квадратом фокусировки появится значок солнышка или лампочки. Не отрывая пальца, проведите им вверх по экрану. Вы увидите, как снимок становится светлее, а снег — по-настоящему белым. Не бойтесь сделать кадр чуть-чуть ярче, чем нужно.

2. Найдите цветовой акцент

Белое на белом может выглядеть плоско и скучно. Чтобы фотография "ожила", найдите яркое пятно.

Что искать: ярко-красный шарф или шапка на портрете, гроздья рябины на заснеженной ветке, синее небо над белым полем, цветная дверь дома. Даже один маленький, но насыщенный по цвету объект создаст контраст и сразу привлечет внимание к снимку.

3. Ловите "золотой час"

Самый красивый свет для фотосъемки — это "золотой час": примерно час после рассвета и час перед закатом. Зимой он особенно хорош.

Почему это работает: низкое зимнее солнце в это время дает теплое, мягкое освещение и создает очень длинные, фактурные тени на снегу. Снег перестает быть плоским, он начинает играть и переливаться. Фотографии, сделанные в это время, выглядят гораздо более "художественно" и атмосферно.

4. Приблизьтесь к деталям

Настоящая магия зимы — в мелочах. Не бойтесь подходить к объектам съемки очень близко.

Что снимать: отдельные снежинки, упавшие на темную варежку (используйте макрорежим, если он есть в вашем телефоне). Изящные морозные узоры на окне. Ледяные иголочки на ветке ели. Рассматривая мир "под микроскопом", вы откроете для себя целую вселенную удивительных форм и текстур.

5. Играйте с тенями и силуэтами

Зима — это время графики. Используйте это!

Как делать: в солнечный день найдите интересный рисунок, который оставляют тени от деревьев или людей на снегу. Это уже готовый минималистичный сюжет. Еще одна эффектная идея — снимать против солнца (особенно на закате). Так вы получите красивые и загадочные силуэты людей, зданий или деревьев на фоне яркого неба.

И главный совет: не бойтесь экспериментировать! Сделайте десять, двадцать, сто кадров. Самые волшебные снимки часто получаются случайно. Удачной фотоохоты

Шоу-бизнес в Telegram

4 января 2026, 17:34
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи

Тест: Какая вы снежинка?

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать

Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?

