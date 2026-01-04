Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Воскресенье 4 января

14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали?
Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи

Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи
264

Выбрали 7 прекрасных мультфильмов, наполненных снегом, магией и добротой, которые идеально подойдут для семейного просмотра в эти каникулы.

Что может быть лучше, чем собраться всем вместе, укутаться в пледы и погрузиться в мир волшебной истории? Зимние мультфильмы — это не просто развлечение для детей, а настоящий мостик между поколениями, который дарит ощущение чуда и взрослым.

1. "Снежная королева" (1957)

Бессмертная классика советской анимации по сказке Ганса Христиана Андерсена. Это не просто мультфильм, а настоящее произведение искусства. История о смелой Герде, которая отправляется на поиски своего друга Кая в ледяной дворец, учит верности, смелости и тому, что горячее любящее сердце способно растопить любой лед.

2. "Двенадцать месяцев" (1956)

Еще один шедевр, на котором выросло не одно поколение. Добрая падчерица отправляется по приказу злой мачехи в зимний лес за подснежниками. Эта красивая сказка с невероятно душевной рисовкой напоминает о том, что доброта и честность всегда вознаграждаются, а природа может творить настоящие чудеса.

3. "Щелкунчик" (1973)

Волшебная новогодняя фантазия, ожившая под гениальную музыку Петра Ильича Чайковского. В этом мультфильме почти нет слов, но они и не нужны — музыка и танец рассказывают все. Это история о победе добра над злом, о первой любви и о том, как оживают игрушки в самую волшебную ночь в году.

4. "Холодное сердце" (Frozen, 2013)

Современная классика от Disney, которую обожают дети по всему миру. История двух сестер, Анны и Эльзы, покорила всех не только заснеженными пейзажами и запоминающимися песнями, но и важной идеей о том, что сестринская любовь — одна из величайших сил на свете. А обаятельный снеговик Олаф точно вызовет улыбку у каждого.

5. "Клаус" (Klaus, 2019)

Если вы еще не видели этот мультфильм — скорее исправляйте. Невероятно стильная и трогательная история о том, как зародилась традиция дарить подарки на Рождество. Ленивый почтальон и угрюмый лесной отшельник-игрушечник меняют целый город. Это очень остроумная, добрая и не банальная сказка для всей семьи.

6. "Полярный экспресс" (The Polar Express, 2004)

Полнометражный мультфильм, который полностью погружает в атмосферу ожидания чуда. Мальчик, который перестал верить в Санта-Клауса, получает билет на волшебный поезд, идущий на Северный полюс. Это очень красивая и медитативная история о том, как важно сохранять в себе веру в волшебство.

7. "Хранители снов" (Rise of the Guardians, 2012)

Настоящий мульт-блокбастер, где в одну команду объединились Санта-Клаус, Зубная фея, Пасхальный кролик и Песочный человек. А главным героем становится дух зимы — Ледяной Джек. Вместе им предстоит защитить детские мечты от злого Кромешника. Это динамичный, красивый и захватывающий мультфильм о силе веры и света.

Желаем приятного просмотра и теплых семейных вечеров!

4 января 2026, 14:29
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Тест: Какая вы снежинка?

Тест: Какая вы снежинка?
Давайте на минутку представим, что вы – маленькая снежинка, летящая в новогоднем небе. Какой вы будете? Пройдите наш тест и узнайте! Говорят, не бывает двух одинаковых снежинок.

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера
Предлагаем отложить обычный чай и приготовить что-то особенное. Эти 5 рецептов идеальных зимних напитков соберут вокруг себя всю семью. Есть что-то магическое в том, чтобы держать в руках большую кружку горячего, ароматного напитка, когда за окном мороз.

Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать

Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать
Зовите всю семью и устраивайте соревнование – кто даст больше правильных ответов? Каникулы — отличное время не только для отдыха, но и для небольшой тренировки ума.

Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?

Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?
У каждого из нас есть свой любимый новогодний персонаж, в котором мы узнаем себя. А что, если заглянуть в звезды? Мы решили пофантазировать и выяснить, кто вы в мире праздничного кино согласно вашему знаку зодиака.

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?
Хотите узнать свой стиль отдыха? Пройдите наш быстрый тест и определите, кто вы в эти праздничные дни. Новогодние каникулы для всех выглядят по-разному.

