Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Суббота 3 января

19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 16:30Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера

Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера
397

Предлагаем отложить обычный чай и приготовить что-то особенное. Эти 5 рецептов идеальных зимних напитков соберут вокруг себя всю семью.

Есть что-то магическое в том, чтобы держать в руках большую кружку горячего, ароматного напитка, когда за окном мороз. Это не просто способ согреться — это целый ритуал, который дарит ощущение уюта, спокойствия и настоящего праздника.

1. Классический какао с маршмеллоу

Тот самый вкус из детства, который невозможно не любить.

  • Что нужно (на 2 порции): 500 мл молока, 2 ст. ложки какао-порошка, 2 ст. ложки сахара (или по вкусу), щепотка ванилина, горсть маленьких маршмеллоу.
  • Как готовить: в небольшой кастрюльке смешайте какао, сахар и ванилин. Влейте немного молока и тщательно размешайте до состояния однородной пасты без комочков. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, влейте оставшееся молоко. Доведите почти до кипения, но не кипятите. Разлейте по чашкам и сверху щедро посыпьте маршмеллоу.

2. Пряный яблочный сидр (безалкогольный)

Напиток, который наполнит ваш дом ароматом Рождества.

  • Что нужно (на 4 порции): 1 литр яблочного сока (лучше осветленного), 1 апельсин, 1 палочка корицы, 3-4 звездочки аниса (бадьяна), 5-6 бутонов гвоздики.
  • Как готовить: апельсин тщательно вымойте и нарежьте кружочками. В кастрюлю влейте яблочный сок, добавьте кружочки апельсина и все специи. Поставьте на медленный огонь и прогревайте 15-20 минут. Важно не давать напитку закипеть! Дайте ему настояться под крышкой еще минут 10, а затем разливайте по прозрачным бокалам.

3. Белый горячий шоколад "Снежная лавина"

Для настоящих сладкоежек. Нежный, сливочный и невероятно фотогеничный.

  • Что нужно (на 2 порции): 400 мл молока, 100 г белого шоколада, щепотка мускатного ореха, взбитые сливки для украшения.
  • Как готовить: белый шоколад поломайте на мелкие кусочки. В кастрюле подогрейте молоко (не доводя до кипения). Снимите с огня и добавьте шоколад. Мешайте венчиком, пока шоколад полностью не растворится. Добавьте мускатный орех. Разлейте по чашкам, а сверху украсьте большой шапкой взбитых сливок.

4. Имбирный чай с облепихой и медом

Настоящая витаминная бомба, которая не только согреет, но и укрепит иммунитет.

  • Что нужно (на 2 порции): 500 мл воды, 100 г облепихи (можно замороженной), 1 ст. ложка тертого имбиря, 2 ст. ложки меда, 2 кружочка лимона.
  • Как готовить: облепиху (если замороженная — разморозить) и имбирь положите в заварочный чайник или френч-пресс. Немного разомните ягоды ложкой, чтобы они дали сок. Залейте горячей водой (около 80-90°C), добавьте лимон. Дайте настояться 7-10 минут. Мед добавляйте непосредственно в чашку, чтобы сохранить его полезные свойства.

5. "Кофе Раф" по-домашнему

Кофе, который больше похож на нежный десерт.

  • Что нужно (на 1 порцию): 1 шот эспрессо (или 50 мл очень крепкого кофе), 100 мл сливок (10-15%), 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 ч. ложка обычного сахара.
  • Как готовить: сварите крепкий кофе. В отдельной емкости смешайте сливки, ванильный и обычный сахар. Если у вас есть капучинатор, взбейте сливки с сахаром до легкой пены. Если нет — можно воспользоваться блендером или венчиком. Влейте кофе в чашку, а затем аккуратно добавьте сладкие взбитые сливки.

Шоу-бизнес в Telegram

3 января 2026, 19:15
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?

Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет

Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать

Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать
Зовите всю семью и устраивайте соревнование – кто даст больше правильных ответов? Каникулы — отличное время не только для отдыха, но и для небольшой тренировки ума.

Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?

Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака?
У каждого из нас есть свой любимый новогодний персонаж, в котором мы узнаем себя. А что, если заглянуть в звезды? Мы решили пофантазировать и выяснить, кто вы в мире праздничного кино согласно вашему знаку зодиака.

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?
Хотите узнать свой стиль отдыха? Пройдите наш быстрый тест и определите, кто вы в эти праздничные дни. Новогодние каникулы для всех выглядят по-разному.

Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше

Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше
5 шагов, которые помогут вашему организму отдохнуть и вернут вам чувство легкости. Новогодние праздники — это марафон вкусной, но не всегда легкой еды.

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул
Мы собрали 5 произведений из разных жанров, которые идеально подходят для неспешного зимнего чтения. Есть особая магия в том, чтобы читать зимой.

Выбор читателей

02/01ПтнНе только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 02/01ПтнВремя для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 02/01Птн5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 02/01ПтнОперация "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года 02/01ПтнНе цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год 03/01СбтПерезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше