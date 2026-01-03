Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Суббота 3 января

Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?

Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах?
145

Хотите узнать свой стиль отдыха? Пройдите наш быстрый тест и определите, кто вы в эти праздничные дни.

Новогодние каникулы для всех выглядят по-разному. Кто-то превращается в мастера по созданию уюта и не покидает пределов квартиры, а кто-то не может просидеть на месте и часа, штурмуя катки и горки.

Вопросы

1. Утро 3 января. Ваша первая мысль:

А. "Ммм, еще пять часиков под одеялом, а потом можно включить сериал".

Б. "Так, погода отличная! Пора на каток, пока там мало людей".

В. "Нужно проверить афишу, вдруг в музее открылась интересная выставка или в кино идет что-то стоящее".

Г. "Пора обзвонить друзей! Нужно срочно собрать всех вместе, может, в настолки поиграем?"

2. Друг звонит и предлагает спонтанно поехать за город на шашлыки. Ваша реакция:

А. "Ой, нет, спасибо. У меня такие классные планы: плед, книга, какао..."

Б. "Отличная идея! Уже надеваю лыжный костюм, через 15 минут буду готов!"

В. "Хм, интересно... А там есть что-то красивое, что можно посмотреть? Какая-нибудь старинная усадьба?"

Г. "Супер! Я тогда еще позову Машу, Петю и Катю, чем больше народу — тем веселее!"

3. Ваш идеальный саундтрек для каникул — это:

А. Мурчание кота и тихий эмбиент.

Б. Бодрый рок или энергичная поп-музыка, под которую хочется двигаться.

В. Задумчивый джаз или саундтреки из любимых фильмов.

Г. Громкий плейлист с хитами для вечеринок.

4. Выбираясь из дома, вы скорее всего возьмете с собой:

А. Только ключи и телефон. Зачем лишние вещи?

Б. Термос с горячим чаем и перчатки-варежки.

В. Фотоаппарат или блокнот для записи впечатлений.

Г. Портативную колонку и настольную игру "на всякий случай".

Результаты

Больше ответов А — вы "Домашний гедонист"

Ваш девиз — "уют превыше всего". Для вас лучшие каникулы — это возможность замедлиться, никуда не спешить и наслаждаться простыми домашними радостями. Книги, фильмы, вкусная еда и теплый плед — вот ваш рецепт идеального отдыха. Вы мастерски восстанавливаете энергию в своей "крепости" и выйдете из праздников по-настоящему отдохнувшим.

Больше ответов Б — вы "Снежный активист"

"Движение — жизнь!" — это точно про вас. Вы не можете сидеть на месте, когда вокруг столько снега, льда и зимних развлечений. Катки, лыжи, коньки, прогулки в заснеженном лесу — вы используете каникулы на все 100%, чтобы зарядиться энергией природы и спорта. Румянец на щеках — ваш главный праздничный аксессуар.

Больше ответов В — вы "Культурный исследователь"

Для вас отдых — это новые впечатления для ума и души. Каникулы — прекрасный повод без спешки посетить выставку, сходить на премьеру в театр, открыть для себя новую уютную кофейню или просто долго гулять по красивым улочкам города. Вы питаетесь эстетикой и возвращаетесь из праздников с багажом новых знаний и красивых фотографий.

Больше ответов Г — вы "Душа компании"

Вы уверены, что праздники созданы для того, чтобы проводить их с близкими. Ваша суперсила — собирать людей вместе и создавать атмосферу веселья. Организовать вечер настолок, собрать всех на прогулку или устроить домашнюю вечеринку — для вас это не труд, а чистое удовольствие. Вы заряжаетесь от общения и дарите радость другим.

3 января 2026, 11:26
Фото сгенерировано нейросетью
Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше

Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше
5 шагов, которые помогут вашему организму отдохнуть и вернут вам чувство легкости. Новогодние праздники — это марафон вкусной, но не всегда легкой еды.

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул
Мы собрали 5 произведений из разных жанров, которые идеально подходят для неспешного зимнего чтения. Есть особая магия в том, чтобы читать зимой.

Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год

Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год
Цель этого списка – не "достичь", а "прожить". Начало года — время надежд.

Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года

Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года
Вот несколько простых лайфхаков, которые сэкономят ваши нервы, деньги и время. Праздники медленно подходят к концу, и наступает момент, который многие откладывают до последнего — разборка елки и упаковка новогоднего декора.

Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы

Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы
Длинные зимние выходные – это не только время для встреч и активностей, но и редкая возможность побыть наедине с собой и научиться чему-то новому. Тому, что приносит радость и успокаивает. Мы подобрали 5 уютных хобби, первые шаги в которых можно сделать прямо сейчас, не выходя из дома.

