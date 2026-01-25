Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Суббота 24 января

00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день
102

Оказывается, у этого веселого праздника есть и другая, темная сторона, о которой наши предки знали очень хорошо.

Для нас 25 января — это в первую очередь Татьянин день, шумный и веселый праздник всех студентов. В эту дату принято поздравлять обладательниц этого красивого имени и радоваться окончанию сессии. Но если заглянуть в народный календарь, то окажется, что этот день всегда считался одним из самых мистических и опасных в году. Наши предки верили, что всего одна ошибка, совершенная по незнанию, может запустить целую цепь неприятностей, которые будут преследовать человека весь год.

Так что же это за запреты, которые ни в коем случае нельзя было нарушать?

Главная ловушка — в собственном доме

Основной свод правил касался домашнего уюта, но здесь была хитрость. Считалось, что 25 января жилище должно быть в идеальном порядке, ведь беспорядок в этот день притягивает хаос в жизнь и отношения. Однако при этом женщинам было категорически запрещено заниматься тяжелой работой.

Под строжайший запрет попадали:

  • Генеральная уборка, мытье полов и окон.
  • Стирка, особенно ручная, и выбивание ковров.
  • Любое рукоделие — шитье, вязание, вышивание.

По поверьям, та, кто ослушается, рискует навлечь на семью болезни и безденежье. Мудрые хозяйки находили выход: они наводили идеальную чистоту накануне, а в сам праздник лишь поддерживали порядок, не прикасаясь к тряпкам и ведрам.

Кошелек на замок, а сердце — нараспашку

В Татьянин день проверялась щедрость человека. Отказать просящему в еде или милостыне считалось страшным грехом, который мог привести к тому, что вы сами вскоре окажетесь в нужде. Но вот с деньгами все было ровно наоборот. Финансы 25 января становились опасным инструментом, поэтому было запрещено:

  • Давать в долг: верили, что вместе с купюрами можно отдать свою удачу и благополучие.
  • Брать взаймы: считалось, что так можно забрать на себя чужие проблемы и финансовые трудности.

Следите за языком, чтобы не накликать беду

Этот день обладал мощной энергетикой, и любое слово, брошенное в сердцах, могло сбыться. Поэтому любые негативные эмоции были под запретом.

  • Нельзя ссориться и скандалить. Конфликт, начатый 25 января, мог затянуться на месяцы и привести к полному разрыву отношений.
  • Нельзя плакать и жаловаться на судьбу. Предки верили, что слезы в этот день притягивают еще больше поводов для горя на весь год.
  • Нельзя оставаться в одиночестве. Считалось, что тот, кто проведет праздник один, рискует остаться в одиночестве надолго.

Ну и, конечно, существовала особая примета для студентов. Им в этот день советовали даже не открывать конспекты.

"Кто в Татьянин день учится — тот сессию провалит", — гласит старое поверье.

Вместо зубрежки следовало как следует повеселиться, чтобы задобрить свою святую покровительницу и обеспечить себе удачу на экзаменах.

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2026, 00:47
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды

Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания

Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания
Странные пищевые привычки могут оказаться не просто капризом, а сигналом организма о серьезном сбое, который требует немедленного внимания. Наверняка вы слышали истории о людях, которые с удовольствием грызут мел или не могут прожить и дня без стакана льда.

Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей

Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей
Жизнь миллионов российских специалистов может кардинально измениться уже в ближайшем будущем благодаря новому законопроекту. Разговоры о повышении престижа профессий врача и учителя ведутся уже много лет.

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь
Многие люди годами не могут выбраться из замкнутого круга неудач, даже не подозревая, что ключ к свободе находится прямо у них в руках. Токсичные отношения, финансовые трудности, одиночество, предательство — эти проблемы знакомы многим.

Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга

Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга
Свежие научные данные подтвердили: привычный рацион играет решающую роль в сохранении ясности ума на долгие годы, а его дефицит может запустить необратимые процессы. О том, что питание влияет на здоровье, известно давно, но новое исследование уточнило детали этой связи.

Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды

Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды
Этот день в народном календаре считается одним из самых опасных периодов зимы, когда привычная чистота и порядок могут сыграть с хозяевами злую шутку. 24 января в народе называют Федосеевым днем или Федосеем-весняком.

Выбор читателей

23/01ПтнУспенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 23/01ПтнОтчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 23/01ПтнСеменович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 23/01ПтнОтветила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 23/01Птн"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 23/01ПтнОнколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками