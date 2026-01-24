Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Суббота 24 января

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь

"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь
258

Многие люди годами не могут выбраться из замкнутого круга неудач, даже не подозревая, что ключ к свободе находится прямо у них в руках.

Токсичные отношения, финансовые трудности, одиночество, предательство — эти проблемы знакомы многим. Но что, если все это не роковой сценарий, написанный свыше, а результат наших собственных решений? Психолог Наталья Ражина утверждает: фраза "у меня такая судьба" — это опасная ловушка, которая незаметно превращает человека в жертву.

Базовые "настройки" или путь к безысходности?

Каждый из нас рождается с определенным набором характеристик, которые можно назвать базовыми "настройками". Это лишь стартовая точка, а не окончательный приговор. Дальше в игру вступает выбор — осознанный или нет. Однако, по словам Натальи Ражиной, когда человек произносит "у меня такая судьба", он подсознательно занимает позицию жертвы, из которой действительно невозможно что-либо изменить.

Человек, который не занимается саморефлексией и не анализирует свои реакции, автоматически повторяет унаследованные сценарии. Например, женщина, выросшая в семье с пьющим отцом, может мечтать о здоровых отношениях, но снова и снова выбирать нестабильных партнеров. Боль для нее становится "знакомой близостью", а психика, как "злопамятная", воспроизводит привычный опыт. Но как разорвать этот замкнутый круг?

Вся ли жизнь уже (не) решена?

Негативные жизненные сценарии не возникают случайно. Внутри нас заложены глубокие убеждения, которые управляют каждым выбором, реакцией и решением. Без изменения этих внутренних установок человек будет проживать жизнь по одному и тому же отрицательному сценарию, каждый раз убеждаясь, что "судьбу не изменить".

Однако есть и хорошая новость: перелом наступает в тот момент, когда человек перестает видеть судьбу как фатальность и начинает осознанно смотреть на свою жизнь. Повторяющиеся кризисы — это не наказание, а мощный сигнал. Это призыв выйти из роли жертвы и стать настоящим автором своей истории. Но как сделать первый шаг?

Как стать автором собственной судьбы

Работа с бессознательными причинами и убеждениями помогает понять корни негативных сценариев. Освободившись от этих глубинных установок, человек перестает проигрывать их снова и снова. Это процесс, требующий усилий, но он дарит главное — свободу выбора.

Основные шаги к изменению сценария:

  • Признать ответственность: понять, что даже "плохая судьба" — это результат ваших действий или бездействия.
  • Искать корни убеждений: разобраться, какие детские травмы или родительские установки управляют вашим выбором.
  • Осознанный выбор: каждый раз спрашивать себя, действую ли я сейчас по старому сценарию или делаю новый, осознанный выбор.
  • Анализ реакций: наблюдать за своими эмоциями и поведением, чтобы заметить повторяющиеся паттерны.

Психолог Наталья Ражина утверждает: перестать быть марионеткой судьбы — значит, взять бразды правления в свои руки. Это возможно, если вы готовы взглянуть правде в глаза и начать менять не обстоятельства, а свои внутренние установки. Тогда токсичные отношения, финансовые кризисы и одиночество перестанут быть неизбежностью, превратившись лишь в воспоминания о прошлом.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2026, 15:15
Фото: freepik.com
Telegram / @tv360✓ Надежный источник

