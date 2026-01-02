Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул
248

Мы собрали 5 произведений из разных жанров, которые идеально подходят для неспешного зимнего чтения.

Есть особая магия в том, чтобы читать зимой. За окном падает снег, в кружке дымится какао, а вы, укутавшись в плед, с головой уходите в другую реальность. Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы наконец открыть ту самую книгу, которую вы так долго откладывали.

1. Для тех, кто любит тайны: "Убийство в "Восточном экспрессе"" Агаты Кристи

Классический герметичный детектив, который никогда не устареет. Роскошный поезд, застрявший в снежных заносах, загадочное убийство и гениальный Эркюль Пуаро. Книга читается на одном дыхании, а атмосфера замкнутого пространства и снежной бури за окном создает невероятный уют. Идеальный выбор, чтобы потренировать свои "серые клеточки".

2. Для тех, кто ищет тепла: "Вторая жизнь Уве" Фредрика Бакмана

Это книга-объятие. История о ворчливом пожилом вдовце, который только и делает, что следит за порядком в поселке и пытается свести счеты с жизнью. Но появление новых шумных соседей постоянно рушит его планы. Невероятно трогательная, смешная и жизнеутверждающая книга о том, что найти смысл жизни и настоящих друзей никогда не поздно.

3. Для тех, кто верит в волшебство: "Медведь и соловей" Кэтрин Арден

Если вам хочется настоящей зимней сказки, погрузитесь в мир славянского фэнтези. Древняя Русь, заснеженные леса, лешие, русалки и Морозко — бог зимы и смерти. Главная героиня, Василиса, видит и чувствует мир духов. Это невероятно атмосферная и красивая история о силе веры, традиций и смелости. Книга буквально пахнет хвоей и морозом.

4. Для тех, кому нужно приключение: "Террор" Дэна Симмонса

Для самых смелых читателей. Масштабный исторический роман, основанный на реальных событиях — пропавшей экспедиции Франклина в Арктике. Два корабля, "Террор" и "Эребус", затерты во льдах. Экипаж борется с нечеловеческим холодом, голодом, болезнями и... чем-то еще. Огромным, белым и смертельно опасным. Книга-эпопея, которая держит в напряжении до последней страницы и заставляет поплотнее укутываться в одеяло.

5. Для тех, кто хочет легкости: "Шоколад" Джоанн Харрис

История о молодой женщине Вианн, которая приезжает в маленький сонный французский городок и открывает там шоколадницу. Своими лакомствами она пробуждает в местных жителях их скрытые желания и страсти, что очень не нравится местному священнику. "Шоколад" — это чувственная, теплая и очень "вкусная" книга о противостоянии предрассудкам и о том, как важно позволять себе маленькие радости. Читать рекомендуется с плиткой хорошего шоколада под рукой.

2 января 2026, 20:10
Фото: freepik.com
