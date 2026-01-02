Операция "Прощай, елка!": как убрать декор, чтобы он дожил до следующего года

Праздники медленно подходят к концу, и наступает момент, который многие откладывают до последнего — разборка елки и упаковка новогоднего декора. Этот процесс может быть грустным, но если подойти к нему с умом, вы скажете себе огромное спасибо в следующем декабре.
1. Гирлянды: главный враг порядка
Спутанная гирлянда способна испортить любое праздничное настроение. Чтобы избежать этого в следующем году:
- Используйте картонку. Вырежьте прямоугольник из плотного картона (например, от коробки), сделайте на одном конце небольшой надрез, закрепите в нем вилку и равномерно намотайте гирлянду.
- Возьмите вешалку. Обычная вешалка для одежды тоже отлично подойдет для наматывания огоньков.
- Банка из-под чипсов. Пустая туба от Pringles — идеальное хранилище для не очень длинной гирлянды.
2. Хрупкие игрушки: максимум заботы
Стеклянные шары и фигурки требуют особого внимания.
- Оригинальная упаковка — ваш лучший друг. Если она сохранилась, используйте ее.
- Ячейки от яиц. Идеально подходят для хранения маленьких шаров.
- Пластиковые стаканчики. Поставьте стаканчики в коробку, в каждый положите по одной игрушке, а сверху накройте листом картона. Можно сделать несколько таких "этажей".
- Втулки от туалетной бумаги. Оберните каждую хрупкую игрушку в салфетку и поместите внутрь втулки.
3. Искусственная елка: инструкция по сборке "наоборот"
Чтобы в следующем году не гадать, какая ветка откуда, сделайте следующее:
- Промаркируйте ярусы. Возьмите цветные ленточки или стикеры и пометьте ветки каждого яруса своим цветом (например, нижний — красный, средний — синий и т.д.).
- Храните в оригинальной коробке. Если она пришла в негодность, купите специальную сумку-чехол для елки. Это защитит ее от пыли и деформации.
4. Мишура, бусы и дождик: укрощение блестящих
Этот декор любит цепляться за все подряд и создавать хаос.
- Намотайте на картонные втулки. Так же, как и гирлянды, бусы можно намотать на втулки от бумажных полотенец.
- Храните в пластиковых бутылках. Просто опустите мишуру или дождик в сухую бутылку. Это не даст им спутаться.
5. Главное правило: подпишите все
Возьмите маркер и подпишите каждую коробку: "Стеклянные шары. Хрупкое", "Гирлянды", "Декор для кухни". Это сэкономит вам часы поисков в следующем декабре.
Правильно убрав украшения, вы не просто наводите порядок. Вы делаете подарок себе в будущем.