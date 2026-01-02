Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Пятница 2 января

12:48Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы 08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы

Время для себя: 5 уютных хобби, которые можно освоить за каникулы
252

Длинные зимние выходные – это не только время для встреч и активностей, но и редкая возможность побыть наедине с собой и научиться чему-то новому. Тому, что приносит радость и успокаивает.

Мы подобрали 5 уютных хобби, первые шаги в которых можно сделать прямо сейчас, не выходя из дома.

1. Вязание: современная медитация

Забудьте о стереотипах про бабушкины носки. Сегодня вязание — это модное и медитативное занятие. Начните с простого — свяжите шарф из толстой пряжи. Вам понадобятся всего лишь спицы и один моток. На YouTube есть тысячи бесплатных уроков для начинающих. Процесс невероятно успокаивает, а созданная своими руками вещь будет согревать всю зиму.

2. Выпечка домашнего хлеба: магия на вашей кухне

Аромат свежеиспеченного хлеба — это синоним уюта. Начните с простого рецепта бездрожжевого хлеба или фокаччи с травами. Процесс замешивания теста — отличный антистресс, а результат порадует всю семью. Ощущение, когда вы достаете из духовки румяную, хрустящую буханку, бесценно.

3. Основы каллиграфии: искусство красивого письма

Если вас завораживают красивые надписи на открытках, попробуйте себя в каллиграфии. Для старта достаточно простого пера, туши и бумаги. Начните с прописывания отдельных букв и элементов. Это занятие развивает концентрацию, мелкую моторику и чувство прекрасного. А уже к концу каникул вы сможете красиво подписать открытки для следующих праздников.

4. Домашнее садоводство: зеленый уголок на подоконнике

Зимой так не хватает зелени. Создайте ее сами! Проще всего начать с выращивания микрозелени (кресс-салат, ростки гороха, подсолнечника). Она не требует земли, растет за 5-7 дней прямо на влажной салфетке и станет прекрасным дополнением к салатам. Наблюдение за тем, как из семечка появляется жизнь, дарит огромное удовольствие.

5. Изучение языка через приложение

Давно мечтали понимать, о чем поют в итальянских песнях, или смотреть сериалы в оригинале? Установите одно из популярных языковых приложений (Duolingo, Memrise, Babbel) и посвящайте этому 15-20 минут в день. Игровая форма, короткие уроки и система поощрений делают процесс увлекательным, а не утомительным. К концу каникул у вас уже будет базовый словарный запас.

Шоу-бизнес в Telegram

2 января 2026, 12:48
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы

Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы
Каникулы в самом разгаре, и это идеальное время, чтобы наполнить их не только отдыхом, но и впечатлениями. Первое января прошло в режиме "перезагрузки", и вот вы просыпаетесь второго числа с мыслью: "А что дальше?".

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти
Это не про спорт и не про рекорды. Это маленькая медитация и символический шаг в новую жизнь. Первое января.

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
Год обещает быть скоростным, полным решительных действий и возможностей для тех, кто не боится рисковать. Наступил 2026 год — время неутомимой, страстной и стремительной Красной Огненной Лошади.

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов. Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства. Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года.

Выбор читателей

31/12СрдСъесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 31/12СрдПрощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 01/01Чтв10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 01/01ЧтвЧто приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 01/01ЧтвГороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 01/01ЧтвПервая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти