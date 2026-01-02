Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Пятница 2 января

08:41Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы 19:35Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти 16:07Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади 13:47Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола 10:3410 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 18:45Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 15:22Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 12:07Тест: Какой вы салат на новогоднем столе? 09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 13:06Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы

Не только диван: 7 идей, чем заняться в оставшиеся каникулы
105

Каникулы в самом разгаре, и это идеальное время, чтобы наполнить их не только отдыхом, но и впечатлениями.

Первое января прошло в режиме "перезагрузки", и вот вы просыпаетесь второго числа с мыслью: "А что дальше?".

Если вам хочется чего-то большего, чем марафон сериалов, вот 7 идей, как провести оставшиеся выходные интересно и с пользой.

1. Устроить день зимнего спорта

Не обязательно быть профессионалом. Отправляйтесь на ближайший каток, даже если стоите на коньках неуверенно — смех и румяные щеки гарантированы. Другой вариант — лыжная прогулка по парку или катание с горки на "ватрушках". Главное — движение и свежий воздух.

2. Посетить музей или выставку

В праздники многие музеи работают по особому графику и готовят интересные программы. Это шанс без спешки побродить по полупустым залам, посмотреть на то, что давно откладывали, или открыть для себя новую галерею. Культурная "подзарядка" — прекрасное начало года.

3. Организовать тематический киновечер

Это не просто просмотр фильмов, а целое событие. Выберите тему: например, "Все фильмы с молодым Томом Хэнксом", "Трилогия "Властелин колец"" или "Лучшие фильмы-номинанты на "Оскар" прошлого года". Приготовьте тематические закуски (лимонные дольки к "Крестному отцу"), соберите друзей и погружайтесь в мир кино.

4. Провести чемпионат по настольным играм

Достаньте с полки запылившиеся коробки с "Монополией", "Имаджинариумом" или "Каркассоном". Настолки — это отличный способ весело провести время с семьей или друзьями, разбудить азарт и вдоволь посмеяться.

5. Отправиться на зимнюю фотосессию

Вам не нужен профессиональный фотограф. Просто оденьтесь потеплее, возьмите с собой термос с чаем и отправляйтесь в заснеженный парк или на красивые городские улочки. Ищите интересные детали: замерзшие ягоды рябины, узоры на окнах, следы птиц на снегу. Такие кадры будут согревать вас весь год.

6. Приготовить сложное блюдо, на которое никогда не хватало времени

Мечтали испечь торт "Наполеон", приготовить настоящую пасту или освоить азиатский суп фо-бо? Каникулы — идеальное время для кулинарных экспериментов. Включите музыку, откройте рецепт и творите без спешки.

7. Устроить домашний спа-день

Полное расслабление для тела и души. Наполните ванну с пеной и морской солью, зажгите ароматические свечи, сделайте маску для лица и волос, включите спокойную музыку. Это возможность позаботиться о себе и восстановить силы перед рабочими буднями.

Шоу-бизнес в Telegram

2 января 2026, 08:41
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти

Первая прогулка в новом году: почему это важно и куда пойти
Это не про спорт и не про рекорды. Это маленькая медитация и символический шаг в новую жизнь. Первое января.

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади
Год обещает быть скоростным, полным решительных действий и возможностей для тех, кто не боится рисковать. Наступил 2026 год — время неутомимой, страстной и стремительной Красной Огненной Лошади.

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола

Что приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола
Первый день года создан для отдыха, а не для кулинарных марафонов. Предлагаем три элементарных рецепта, которые помогут вам вкусно поесть, не прилагая почти никаких усилий и заодно "спасти" остатки новогоднего ужина.

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января

10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января
Мы собрали для вас 10 фильмов, которые идеально подходят для ленивого просмотра 1 января. Никакой драмы и стресса – только тепло, уют и немного волшебства. Салаты доедены, куранты пробили, а за окном — тихий и медленный первый день нового года.

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира

Съесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира
Давайте отправимся в короткое кругосветное путешествие по самым необычным новогодним ритуалам. Пока мы нарезаем "Оливье" под "Иронию судьбы" и сжигаем записки с желаниями, в других странах творятся вещи куда более удивительные.

Выбор читателей

31/12СрдТест: Какой вы салат на новогоднем столе? 31/12СрдВсе успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 31/12СрдСъесть 12 виноградин и выбросить старую мебель: самые странные новогодние традиции мира 31/12СрдПрощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря 01/01Чтв10 уютных фильмов для ленивого дня 1 января 01/01ЧтвЧто приготовить, когда ничего не хочется готовить: 3 рецепта из остатков со стола