Понедельник 19 января

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения

Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения
1

В Москве продолжается активное развитие сети водоснабжения и водоотведения, что является важной частью инфраструктурной политики города. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в столице было построено и реконструировано более 290 километров водопроводных и канализационных сетей.

Это значительное достижение, которое подчеркивает важность надежной коммунальной инфраструктуры для устойчивого роста мегаполиса. Собянин отметил, что без качественной системы водоснабжения невозможно представить дальнейшее развитие города.

Новые сети не только обеспечивают жителей водой, но и создают резерв мощностей для будущих потребностей. В этом году было построено почти 180 километров новых сетей, а также реконструировано и отремонтировано более 110 километров старых. Важные работы были проведены на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе в рамках комплексного благоустройства, что свидетельствует о системном подходе к развитию городской инфраструктуры.

Одним из ключевых аспектов современных работ является применение бестраншейных технологий. Эти методы позволяют значительно сократить объем земляных работ, что делает процесс более быстрым и менее разрушительным для городской среды. Наиболее распространенными методами являются горизонтально направленное бурение и щитовая проходка. Эти технологии обеспечивают эффективную прокладку новых сетей без необходимости масштабных раскопок.

При реконструкции существующих сетей используется метод "труба в трубе", который предполагает прокладку новой трубы внутри старой. Это не только упрощает процесс замены, но и позволяет использовать уже имеющуюся инфраструктуру, что значительно снижает затраты и время на выполнение работ.

Важным моментом является также использование отечественных материалов при строительстве и реконструкции сетей. Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы, которые применяются в процессе, обладают высокой прочностью и долговечностью. Они меньше подвержены накоплению отложений, что способствует улучшению качества воды и снижению затрат на обслуживание.

Шоу-бизнес в Telegram

19 января 2026, 11:00
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

