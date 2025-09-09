Почему у вас "кольца Венеры" уже в 30 лет?

Неочевидная привычка, которая выдает ваш возраст быстрее, чем морщины на лице.

Вы тщательно ухаживаете за кожей лица, боретесь с каждой морщинкой, но предательские горизонтальные складки на шее — так называемые "кольца Венеры" — все равно появляются и портят всю картину. Самое обидное, что они могут появиться даже в 25-30 лет, моментально накидывая лишний возраст.

Мы привыкли винить генетику или старение, но в 90% случаев у этой проблемы есть современный и совершенно неочевидный виновник. И он прямо сейчас, скорее всего, у вас в руках. Это ваш смартфон. Привычка постоянно смотреть в телефон, опустив голову, породила новую эпидемию — "текстовую шею" (tech neck).

Почему так происходит

Кожа на шее гораздо тоньше и уязвимее, чем на лице, и в ней меньше сальных желез. Когда вы часами держите голову наклоненной, происходит сразу несколько губительных процессов:

Механический залом: вы буквально "сгибаете" кожу в одном и том же месте на несколько часов в день. Это как постоянно складывать лист бумаги — в итоге образуется несгибаемая складка.

Ослабление мышц: мышца-платизма, которая отвечает за тонус шеи и подбородка, постоянно находится в ослабленном, сжатом состоянии. Она теряет упругость, что ведет к провисанию кожи.

Нарушение кровообращения: сжатые сосуды хуже снабжают кожу кислородом и питательными веществами, что ускоряет старение.

Как бороться с "текстовой шеей": 4 простых правила

Поднимите телефон: самое главное правило. Старайтесь держать гаджет на уровне глаз, а не опускать к нему голову. Поначалу это непривычно, но это изменит все.

Организуйте рабочее место: монитор компьютера также должен находиться на уровне глаз, чтобы вам не приходилось сутулиться и наклонять шею.

Делайте "гимнастику лебедя": хотя бы раз в час делайте простое упражнение. Медленно и плавно запрокиньте голову назад, почувствовав натяжение в шее. Задержитесь на 10 секунд. Затем так же медленно вернитесь в исходное положение.

Уход до ключиц: запомните мантру: "Лицо заканчивается на уровне декольте". Все ваши сыворотки и кремы наносите не только на лицо, но и на шею, и на зону декольте. Делайте это правильными движениями — снизу вверх, от ключиц к подбородку.

Отучив себя от одной-единственной вредной привычки, вы сделаете для своей шеи больше, чем десятки дорогих кремов.