Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

1350

Из года в год сценарий повторяется: наступает время планировать отпуск, и на ум сразу приходит она – Турция. Удобно, привычно, "все включено". Но вместе с этим – переполненные пляжи, взлетевшие цены и ощущение, что вы уже десятый раз смотрите один и тот же фильм.

А что, если мы скажем, что мир пляжного отдыха гораздо шире? Что существуют места с лазурным морем, как на Мальдивах, и ценами, которые заставят вас удивленно проверять счет? Места, куда еще не добрались толпы туристов, и где можно почувствовать себя первооткрывателем.

Мы собрали 5 стран, которые станут вашим секретным оружием в борьбе за идеальный и бюджетный отпуск. Готовьтесь удивляться.

Албания: Европейские Мальдивы, о которых вы не слышали

Фото сгенерировано в Шедеврум

Бирюзовое Ионическое море, белоснежные пляжи, низкие цены и удивительное сочетание балканского колорита с итальянским шиком. Албанию называют последней нераскрытой жемчужиной Европы.

Что вас ждет: южное побережье, известное как Албанская Ривьера. Городок Ксамил поразит вас своими райскими бухтами с белым песком и островками, до которых можно доплыть на лодке. Саранда — оживленный курорт с отличной набережной и сотнями ресторанов, где огромная тарелка свежайших морепродуктов стоит копейки.

Примерные цены: ужин на двоих с вином в хорошем ресторане — 15-20 евро. Лежак на пляже — 3-5 евро. Номер в приличном отеле у моря — от 30 евро.

Черногория (южное побережье, Улцинь)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Все знают Будву и Котор, но настоящий секрет Черногории — ее юг. Здесь вас ждет Великий пляж (Velika Plaža) — 13 километров чистейшего вулканического песка и теплого Адриатического моря. Идеально для семейного отдыха и кайтсерфинга.

Что вас ждет: атмосфера расслабленного пляжного отдыха без пафоса и суеты. Множество недорогих апартаментов, пляжных баров и школ кайтсерфинга. Цены здесь значительно ниже, чем в раскрученной Будванской ривьере. А рядом — колоритный старый город Улцинь с восточным влиянием.

Примерные цены: огромный "чевапи" (мясные колбаски) — 3-4 евро. Аренда апартаментов — от 25 евро в сутки. Кофе на пляже — 1,5 евро.

Болгария (южнее Бургаса)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Да, про Болгарию все слышали. Но большинство едет на переполненные курорты вроде Солнечного Берега. Мы предлагаем заглянуть южнее — в маленькие городки, такие как Созополь, Синеморец или Ахтопол. Это совсем другая Болгария.

Что вас ждет: золотые песчаные пляжи, окруженные скалами и сосновыми лесами. Уютные городки с черепичными крышами и мощеными улочками. Невероятно дешевая и вкусная еда. Здесь нет гигантских отелей, зато есть душевные семейные гостиницы и ощущение настоящего, нетуристического отдыха на Черном море.

Примерные цены: шопский салат — 2-3 евро. Основное блюдо в ресторане — 5-7 евро. Бутылка отличного местного вина в магазине — 3 евро.

Грузия (Аджария, за пределами Батуми)

Фото сгенерировано в Шедеврум

Пляжный отдых в Грузии — это не только про море. Это про лучшее в мире хачапури, душевных людей и невероятные закаты. Вместо того чтобы оставаться в шумном Батуми, поезжайте чуть южнее.

Что вас ждет: курорты Гонио, Квариати и Сарпи. Здесь самое чистое море на всем грузинском побережье, галечные пляжи и потрясающие виды на горы, утопающие в зелени. Днем вы загораете, а вечером наслаждаетесь аджарской кухней в семейных ресторанчиках. А если захочется цивилизации — до Батуми 15-20 минут на маршрутке.

Примерные цены: легендарный аджарский хачапури — 3-4 евро. Поездка на такси (Bolt/Яндекс) — 2-3 евро. Комната в гестхаусе с видом на море — от 20 долларов.

Северный Кипр: Средиземноморье без толп и переплат

Фото сгенерировано в Шедеврум

Это та же средиземноморская природа, что и на греческом юге, но без евро-цен и туристических орд. Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) — это место с богатой историей, пустынными песчаными пляжами и очень расслабленной атмосферой.

Что вас ждет: "Золотой пляж" на полуострове Карпас, где откладывают яйца морские черепахи. Живописная гавань Кирении (Гирне) с величественной крепостью. Древние руины Саламиса. Здесь вы найдете и уютные отели, и казино, но главный козырь — ощущение свободы и простора.

Примерные цены: Мезе (огромный набор закусок, которого хватит на двоих) — 15-20 евро. Аренда автомобиля — от 25 евро в сутки. Цены в магазинах и ресторанах ощутимо ниже, чем в южной части острова.

Мир полон удивительных мест, которые не кричат о себе с каждого рекламного плаката. Иногда достаточно просто свернуть с протоптанной тропы, чтобы найти свой личный рай — красивый, уютный и, что немаловажно, не бьющий по кошельку. Возможно, в этом году пришло время сказать Турции не "прощай", а "до свидания" и отправиться за новыми открытиями.

Цены, указанные в статье, актуальны только на момент публикации.

9 сентября 2025, 20:05
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией

Японское море во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова
Балтийское море в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова
Черное море в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Белое море на острове Ягры. Фото: Екатерина Ежова
Охотское море в Корсакове. Фото: Екатерина Ежова
Баренцево море в Териберке. Фото: Екатерина Ежова
Азовское море в Ейске. Фото: Екатерина Ежова
Каспийское море в Избербаше. Фото: Екатерина Ежова

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

