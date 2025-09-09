Забудьте про Турцию: 5 малоизвестных стран с шикарными пляжами, где отдых обойдется вдвое дешевле

Из года в год сценарий повторяется: наступает время планировать отпуск, и на ум сразу приходит она – Турция. Удобно, привычно, "все включено". Но вместе с этим – переполненные пляжи, взлетевшие цены и ощущение, что вы уже десятый раз смотрите один и тот же фильм.

А что, если мы скажем, что мир пляжного отдыха гораздо шире? Что существуют места с лазурным морем, как на Мальдивах, и ценами, которые заставят вас удивленно проверять счет? Места, куда еще не добрались толпы туристов, и где можно почувствовать себя первооткрывателем.

Мы собрали 5 стран, которые станут вашим секретным оружием в борьбе за идеальный и бюджетный отпуск. Готовьтесь удивляться.

Албания: Европейские Мальдивы, о которых вы не слышали

Бирюзовое Ионическое море, белоснежные пляжи, низкие цены и удивительное сочетание балканского колорита с итальянским шиком. Албанию называют последней нераскрытой жемчужиной Европы.

Что вас ждет: южное побережье, известное как Албанская Ривьера. Городок Ксамил поразит вас своими райскими бухтами с белым песком и островками, до которых можно доплыть на лодке. Саранда — оживленный курорт с отличной набережной и сотнями ресторанов, где огромная тарелка свежайших морепродуктов стоит копейки.

Примерные цены: ужин на двоих с вином в хорошем ресторане — 15-20 евро. Лежак на пляже — 3-5 евро. Номер в приличном отеле у моря — от 30 евро.

Черногория (южное побережье, Улцинь)

Все знают Будву и Котор, но настоящий секрет Черногории — ее юг. Здесь вас ждет Великий пляж (Velika Plaža) — 13 километров чистейшего вулканического песка и теплого Адриатического моря. Идеально для семейного отдыха и кайтсерфинга.

Что вас ждет: атмосфера расслабленного пляжного отдыха без пафоса и суеты. Множество недорогих апартаментов, пляжных баров и школ кайтсерфинга. Цены здесь значительно ниже, чем в раскрученной Будванской ривьере. А рядом — колоритный старый город Улцинь с восточным влиянием.

Примерные цены: огромный "чевапи" (мясные колбаски) — 3-4 евро. Аренда апартаментов — от 25 евро в сутки. Кофе на пляже — 1,5 евро.

Болгария (южнее Бургаса)

Да, про Болгарию все слышали. Но большинство едет на переполненные курорты вроде Солнечного Берега. Мы предлагаем заглянуть южнее — в маленькие городки, такие как Созополь, Синеморец или Ахтопол. Это совсем другая Болгария.

Что вас ждет: золотые песчаные пляжи, окруженные скалами и сосновыми лесами. Уютные городки с черепичными крышами и мощеными улочками. Невероятно дешевая и вкусная еда. Здесь нет гигантских отелей, зато есть душевные семейные гостиницы и ощущение настоящего, нетуристического отдыха на Черном море.

Примерные цены: шопский салат — 2-3 евро. Основное блюдо в ресторане — 5-7 евро. Бутылка отличного местного вина в магазине — 3 евро.

Грузия (Аджария, за пределами Батуми)

Пляжный отдых в Грузии — это не только про море. Это про лучшее в мире хачапури, душевных людей и невероятные закаты. Вместо того чтобы оставаться в шумном Батуми, поезжайте чуть южнее.

Что вас ждет: курорты Гонио, Квариати и Сарпи. Здесь самое чистое море на всем грузинском побережье, галечные пляжи и потрясающие виды на горы, утопающие в зелени. Днем вы загораете, а вечером наслаждаетесь аджарской кухней в семейных ресторанчиках. А если захочется цивилизации — до Батуми 15-20 минут на маршрутке.

Примерные цены: легендарный аджарский хачапури — 3-4 евро. Поездка на такси (Bolt/Яндекс) — 2-3 евро. Комната в гестхаусе с видом на море — от 20 долларов.

Северный Кипр: Средиземноморье без толп и переплат

Это та же средиземноморская природа, что и на греческом юге, но без евро-цен и туристических орд. Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) — это место с богатой историей, пустынными песчаными пляжами и очень расслабленной атмосферой.

Что вас ждет: "Золотой пляж" на полуострове Карпас, где откладывают яйца морские черепахи. Живописная гавань Кирении (Гирне) с величественной крепостью. Древние руины Саламиса. Здесь вы найдете и уютные отели, и казино, но главный козырь — ощущение свободы и простора.

Примерные цены: Мезе (огромный набор закусок, которого хватит на двоих) — 15-20 евро. Аренда автомобиля — от 25 евро в сутки. Цены в магазинах и ресторанах ощутимо ниже, чем в южной части острова.

Мир полон удивительных мест, которые не кричат о себе с каждого рекламного плаката. Иногда достаточно просто свернуть с протоптанной тропы, чтобы найти свой личный рай — красивый, уютный и, что немаловажно, не бьющий по кошельку. Возможно, в этом году пришло время сказать Турции не "прощай", а "до свидания" и отправиться за новыми открытиями.

Цены, указанные в статье, актуальны только на момент публикации.