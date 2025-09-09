Ученые нашли простой способ, который помогает справиться с укачиванием

Укачивание – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие во время поездок на автомобиле. Неприятные ощущения могут испортить путешествие. Но недавнее исследование китайских ученых открывает простой и доступный способ облегчить это состояние.

Открытие ученых

В ходе эксперимента, проведенного китайскими исследователями, изучалось влияние музыки на людей, подверженных укачиванию. Для этого использовалась имитация поездки по извилистой дороге в виртуальной среде. Участники эксперимента находились под наблюдением: активность мозга фиксировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время и после виртуального путешествия.

Результаты оказались впечатляющими. Прослушивание мягкой и радостной музыки снижало симптомы укачивания почти на 57 %. Ученые объясняют это тем, что такие мелодии помогают снять нервное напряжение и переключить внимание мозга на внешние стимулы. Это способствует восстановлению нормальной обработки зрительных и вестибулярных сигналов, которые часто нарушаются при укачивании.

Почему не вся музыка одинаково полезна?

Не все музыкальные композиции оказались одинаково эффективными. Исследование показало, что грустные мелодии не только не помогали, но и усугубляли состояние. По сравнению с тишиной, такие треки усиливали неприятные ощущения и заставляли участников сильнее сосредотачиваться на дискомфорте. Это связано с тем, что грустная музыка может усиливать внутреннее напряжение и негативные эмоции, что мешает организму справляться с симптомами укачивания.

Напротив, мягкие и бодрые мелодии действовали как отвлекающий фактор. Они помогали мозгу переключиться с неприятных ощущений на более позитивные стимулы, что ускоряло восстановление.

Как использовать музыку для борьбы с укачиванием?

На основе выводов исследования можно сформировать несколько практичных рекомендаций.

Стоит отдавать предпочтение мягким, мелодичным трекам или бодрым мелодиям с позитивным настроем. Это могут быть инструментальные композиции, легкий поп или спокойная классическая музыка.

Музыку лучше включать при первых признаках укачивания. Даже одна минута прослушивания способна заметно облегчить состояние.

Плейлист с подходящими треками можно заранее подготовить и сохранить на телефоне или другом устройстве. Использование наушников поможет усилить эффект, изолируя от внешних шумов.

Реакция на музыку может быть разной, поэтому стоит экспериментировать с жанрами и темпом, чтобы найти оптимальный вариант.

Механизм действия музыки при укачивании связан с особенностями работы мозга. Во время поездки зрительная система и вестибулярный аппарат могут посылать противоречивые сигналы, что вызывает дискомфорт. Мягкие и радостные мелодии помогают отвлечь мозг от этих противоречий, снижая нагрузку на нервную систему. И музыка стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Открытие китайских ученых открывает новые возможности для борьбы с укачиванием. Этот метод не требует специального оборудования, медикаментов или сложной подготовки, что делает его доступным для широкого круга людей. В будущем исследователи планируют изучить, какие конкретные музыкальные характеристики — темп, тональность или инструменты — оказывают наибольшее влияние. Это позволит создать более точные рекомендации и, возможно, даже специализированные плейлисты для путешественников.