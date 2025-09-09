Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой

Из паба к титулу АПЛ: как парень с алкогольной тенью стал легендой
849

Представьте, молодой парень в потрепанных кроссовках, с электронным браслетом на ноге и бутылкой в руке. Никаких перспектив, только изнуряющая работа на заводе и разбитые мечты о футболе. Но годы спустя этот человек забивает "Манчестер Юнайтед", бьет рекорды Премьер-лиги и становится символом величайшего чемпионства.

Детство в Шефилде: первые шаги к мечте

Родившийся 11 января 1987 года в рабочем районе Шефилда, Джейми Варди рос среди унылых улиц и пустырей, где мяч заменял все развлечения. Футбол стал его страстью. В пять лет отец отвел его в досуговый центр Хилсборо, где начались первые тренировки. Маленький, быстрый, он забивал по четыре-пять мячей за матч. Вскоре его заметили и пригласили в детскую команду "Йорк Каунти", а в десять лет — в академию "Шефилд Уэнсдей". Шесть лет он тренировался, мечтая о большой карьере.

Удар судьбы: отчисление и падение

В 2003 году мечта рухнула. Из академии его отчислили из-за низкого роста. Этот удар выбил почву из-под ног. Алкоголь стал частью жизни, а окружение — пабы и унылые улицы Локсли Роуд — только усугубляло ситуацию. Но футбол он не бросил. Вернувшись в "Йорк Каунти", а затем в "Стоксбридж Парк Стилс" из восьмого дивизиона, Джейми играл с работягами, которые выходили на поле после смен. Чтобы выжить, устроился на завод ортопедических шин, но из-за болей в спине ушел. Следующая работа — бармен в пабе — тоже не принесла радости.

В 2007 году, в 20 лет, Джейми попал в первую команду "Стоксбриджа". Но судьба подбросила новое испытание: за драку у паба его приговорили к шести месяцам домашнего ареста. Электронный браслет обязывал быть дома к 18:30, из-за чего полные матчи стали невозможны. Клуб шел навстречу: он играл 60 минут и мчался домой. Этот период стал поворотным. Армия оказалась недоступна из-за судимости, и футбол остался единственным шансом.

Прорыв: от низов к успеху

В 2010 году Варди забил 22 гола за сезон, выведя "Стоксбридж" в седьмой дивизион. Его заметили, и за 18 тысяч евро он перешел в "Галифакс Таун". Там он стал лучшим бомбардиром и помог выйти в шестой дивизион. Следующий шаг — "Флитвуд Таун" за 170 тысяч евро. Сезон стал триумфальным: 37 голов и 17 ассистов. Его имя оказалось рядом с Луисом Суаресом в списке бомбардиров Кубка Англии.

"Лестер Сити": путь к вершине

В 2012 году "Лестер Сити" подписал 25-летнего Варди за 1,3 миллиона евро. Первый сезон в Чемпионшипе оказался провальным: всего пять голов. Болельщики критиковали, он снова начал пить. Но поддержка тренера и смена образа жизни изменили все. В сезоне 2013-14 он забил 16 голов, и "Лестер" вышел в АПЛ. Дебют в Премьер-лиге в 27 лет был тяжелым, но гол "Манчестер Юнайтед" в матче с камбэком 5:3 стал переломным.

Сезон чуда: Чемпионство 2015-16

С приходом Клаудио Раньери началась сказка. Варди забивал в 11 матчах подряд, побив рекорд Руда ван Нистелроя. "Лестер" вышел на первое место и 2 мая 2016 года стал чемпионом АПЛ. Джейми с 24 голами стал игроком сезона и дебютировал за сборную Англии. Это была величайшая сенсация в истории футбола.

После триумфа "Лестер" пережил спад, но Варди остался. В 2019-20 он получил Золотую бутсу АПЛ с 23 голами. В 2021 году добавил Кубок и Суперкубок Англии. Даже после вылета клуба в 2023 году он помог вернуться в АПЛ.

3 мая 2025 года Варди объявил об уходе из "Лестера". За 13 лет: 500 матчей, 200 голов, пять трофеев, включая чемпионство АПЛ и Золотую бутсу. Его история — урок веры в себя. Из пыльных дворов Шефилда, через пабы и арест, он стал символом того, что мечта достижима, если не сдаваться.

9 сентября 2025, 12:23
Фото: YouTube
YouTube: Жизнь Футбол✓ Надежный источник

