В Крыму угас свет театральной звезды: не стало знаменитого режиссера и актера

В сентябре 2025 года на 88-м году жизни ушел человек, чья карьера стала символом преданности искусству. Более 150 спектаклей, поставленных в разных городах, и десятилетия, отданные развитию сцены в отдаленных регионах, оставили неизгладимый след в культурной истории.

Борис Леонидович Мартынов, актер и режиссер, родился 11 июля 1938 года в Омске. Детство прошло в атмосфере театра: во время Великой Отечественной войны в городе базировался эвакуированный театр имени Вахтангова, и юный Борис впитывал впечатления от выступлений прославленных актеров. Соседка семьи, актриса Екатерина Алексеевна Головина, часто собирала близких для импровизированных представлений, что разожгло в нем страсть к сцене.

Образование и первые шаги в профессии

После школы Мартынов окончил историко-филологический факультет Омского педагогического института. Начал карьеру преподавателем русской литературы в школе, а его талант чтеца позволил записывать стихи для "Золотого фонда" омского радио. Эти опыты стали мостиком к миру искусства, где голос и слово обретали особую силу.

Позже поступил в Театральное училище имени Б. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. Окончив высшие режиссерские курсы, получил приглашение от Бориса Ровенских в Малый театр, где дебютировал в 1967 году. Это положило начало профессиональному пути, полному путешествий и творческих поисков.

Странствующий рыцарь театра

Мартынов стал известен как режиссер-кочевник, несущий свое видение в отдаленные уголки. Его карьера охватила множество городов: от Перми и Кишинева до Владивостока и Магадана. Каждый новый театр становился площадкой для экспериментов, а после премьер следовали теплые отзывы от коллег. Дружба с драматургами Эмилем Брагинским, Эдвардом Радзинским, композитором Эдуардом Колмановским и актерами Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким обогащала его работу.

Ключевые этапы театральной деятельности

Работа в разных коллективах отразила универсальность таланта Мартынова.

Малый театр (1967 год) – начало профессиональной режиссуры.

Крымский Русский драматический театр (1972–1979 годы) – постановки, ставшие классикой репертуара.

Черниговский молодежный театр (1991, 1996–1997 годы) – эксперименты с молодыми актерами.

Луганский областной русский драматический театр (1992 год) – вклад в региональную сцену.

Криворожский городской театр (1992–1993, 1998–2001 годы) – серия успешных премьер.

Крымский Украинский музыкальный театр (2002–2009 годы) – интеграция музыки и драмы.

Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр (2006 год) – культурный диалог через искусство.

Наследие и память

Уход Бориса Мартынова стал напоминанием о ценности преданного служения театру. Его спектакли вдохновляли поколения актеров и зрителей, а подход к режиссуре – как к миссии – остается примером. В эпоху быстрых перемен такие фигуры сохраняют связь с корнями искусства, делая его вечным. Причины ухода из жизни не разглашались. Недавно также ушла из жизни заслуженная артистка России. Татьяна Майорова посвятила 30 лет жизни Омскому театру "Галерка".