Что нельзя делать 9 сентября в день Анфисы Рябинницы – история, приметы и традиции

Этот день связан с важными сельскохозяйственными работами и различными приметами, которые передаются из поколения в поколение. На Руси в этот день было принято собирать рябину, символизирующую богатство и удачу.
Хорошие приметы: что можно делать
В этот день существует множество благоприятных действий, которые могут привлечь удачу и счастье:
1. Развешивание рябины
Рекомендуется развесить гроздья рябины под крышей дома. Считается, что такой обряд привлекает счастье и благополучие в семью.
2. Рыбалка
9 сентября — удачный день для рыбалки. По приметам, рыба хорошо клюет, и есть вероятность вернуться домой с богатым уловом.
3. Сбор урожая
В этот день можно собирать урожай ягод и плодов. Это поможет обеспечить семью запасами на зиму.
4. Посев семян
Если вы планируете садовые работы, посев семян в этот день может принести хороший урожай.
Плохие приметы: что нельзя делать
Существуют также определенные действия, которых следует избегать в этот день:
1. Рубить или ломать рябину
Не стоит навредить этому дереву, так как считается, что оно обладает мстительным духом. Вред рябине может привести к серьезным болезням.
2. Беспорядок в доме
Наличие беспорядка может спровоцировать ссоры и разлад в семье. Лучше навести порядок и создать уют.
3. Давать деньги в долг
Не рекомендуется одалживать деньги, так как это может обернуться потерей как средств, так и дружбы.
4. Долго стоять на пороге
Это действие может привлечь болезни и неприятности.
5. Крупные покупки
Воздержитесь от крупных покупок в этот день — приобретенное не принесет радости или пользы.
6. Предложения и признания в любви
Не стоит устраивать свидания или делать предложения — такие отношения могут оказаться непрочными.
7. Поднимать найденные вещи
Осторожно с предметами, найденными на земле; они могут быть «заряжены» негативом или сглазом.
Приметы о погоде
Погодные приметы на 9 сентября также имеют свое значение:
• Если журавли летят высоко и медленно — осень будет сухой и теплой.
• Низкий и быстрый полет журавлей предвещает ненастье.
• Обилие желудей говорит о суровой зиме.
• Пожелтевшие листья на рябине предвещают теплую осень и морозную зиму.
• Если рябина уже осыпалась, зима будет мягкой и без сильных холодов.
Именинники
В этот день именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван и Степан. Поздравления и добрые пожелания будут особенно уместны для них!
Геомагнитный прогноз
Геомагнитная активность 9 сентября ожидается на уровне 4 баллов. Это небольшая магнитная буря может повлиять на атмосферу и вызвать дискомфорт у чувствительных людей.
День Анфисы Рябинницы — это время для сбора урожая, хороших дел и соблюдения народных примет. Следуя рекомендациям, можно привлечь удачу и избежать неприятностей.