Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника

Причиной ухода из жизни знаменитости стала продолжительная болезнь, о чем рассказал его друг – профессор Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Чернин.

Верник в Харькове, учился на русском отделении филологического факультета городского университета и в 1978 году репатриировался в Израиль.

Напомним, в 1952 году Израиль принял Закон о возвращении, который предусматривал автоматическое получение статуса гражданина каждым евреем, прибывшим в страну. Правда, в советские годы власти страны сначала разрешили покинуть Союз тем евреям, которые имели родственников в Израиле. Потом наличие родных уже стало не обязательным условием. Всего же примерно 160 тысяч евреев покинуло СССР в 1970-ые годы.

Уехавший туда Верник печатался в тель-авивском издании "Двадцать два", в нью-йоркских изданиях "Время и мы" и "Новый журнал", а также в парижском "Континенте" и московском "Знамени". Некоторые его стихи были переведены на иврит. Его слог отличала образность, мелодичность, особое изящество. За это стихи Верника и любил народ и в России, и в Израиле.

Поэту и писателю Александру Вернику было 78 лет. О дате и времени прощания пока не сообщается.

Со святыми упокой!