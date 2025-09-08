Выхаживающая коматозного мужа Симоньян сообщила о своей тяжелой болезни: Пришла беда – отворяй ворота

Маргарита Симоньян думала, что уже никогда не выйдет в эфир.

Появление Маргариты Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" было неожиданным. Она объяснила, что до последнего сомневалась, стоит ли выходить в эфир.

По словам Симоньян, решающим фактором стала встреча с Патриархом Кириллом, который накануне вручил ей церковный орден. Она рассказала, что в тот момент, когда она уже была уверена, что не появится в эфире, Патриарх взял ее за руку и назвал "воином". Именно эти слова, по ее признанию, заставили ее почувствовать себя обязанной прийти и сказать правду.

Двойной удар судьбы

Выхаживающая коматозного супруга Симоньян не стала ходить вокруг да около и сразу обозначила масштаб личной трагедии. Она напомнила зрителям, что ее муж уже девятый месяц находится в больнице без сознания, а затем сообщила, что теперь несчастье случилось и с ней — врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание, предстоит операция.

"Как говорят у нас в России, "пришла беда — отворяй ворота". А ворота в нашем доме не то что не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь, у меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", — рассказала Симоньян.

Конкретный диагноз она не назвала, но подчеркнула, что решила рассказать о своей беде, чтобы поддержать других женщин, которые сейчас проходят через похожие испытания.

Хроника семейной трагедии

Чтобы понять всю глубину отчаяния, через которое прошла Маргарита, нужно вернуться в конец прошлого года. 59-летний Тигран Кеосаян попал в больницу в декабре, пережив клиническую смерть. Это случилось вскоре после его участия в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Для Симоньян это стало точкой невозврата. В одном из весенних интервью она и призналась, насколько тяжело ей было просто продолжать жить.

"Мне было легче там, в больнице, чем вот так, как сейчас, делать вид, что я живая", – призналась тогда Симоньян.

Эти слова показывают, на какой грани она находилась, и какой колоссальный путь прошла с тех пор.

Сила духа, которая победит все

Последние месяцы Маргарита Симоньян живет в режиме строжайшей аскезы, стойко отражая слухи и домыслы, которые неизбежно возникают вокруг публичной персоны.

Само решение выйти в прямой эфир и открыто заявить о новой борьбе говорит о невероятном внутреннем стержне. И хотя впереди у Маргариты Симоньян и ее семьи тяжелый путь, ее стойкость и воля к жизни дают огромную надежду. Такая сила духа способна преодолеть любые невзгоды, и хочется верить, что черная полоса обязательно закончится, а солнце снова выглянет из-за туч для ее семьи. Она обязательно со всем справится.