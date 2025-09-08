Велосипедист проехал 85 тысяч километров и потерял пальцы

История этого человека – пример невероятной стойкости и решимости. Одинокий велосипедист, вооруженный лишь мечтой и простым двухколесным спутником, отправился в путешествие, которое стало легендой.

Его маршрут пролегал через ледяные пустыни, жаркие степи и горные перевалы, но цена этого подвига оказалась высока.

Глеб Травин: человек, покоривший границы

Глеб Травин родился 28 апреля 1902 года в селе Касьево Псковской губернии. С детства впитал любовь к природе. Его отец, лесник Леонтий, научил сына выживать в дикой среде. Переезд в Псков в 1913 году познакомил юношу с велосипедным спортом, а встреча с голландским путешественником Адольфом де Грутом вдохновила на грандиозную мечту — объехать мир на велосипеде. Хотя кругосветное путешествие осталось мечтой, Травин решил покорить границы Советского Союза.

Начало великого пути

10 октября 1928 года Травин начал свое путешествие из Владивостока. Его цель — проехать вдоль всей границы СССР, пропагандируя физическую культуру. Оснащенный американским велосипедом Princeton 404, японским фотоаппаратом Kodak и минимальным запасом еды — фунтом галет и килограммом шоколада, — он отправился в путь. Маршрут охватывал Транссибирскую магистраль, Среднюю Азию, Кавказ, европейскую часть страны и суровый Север.

Испытания на севере

Самым сложным этапом стал северный участок пути. В Заполярье Травин столкнулся с экстремальными условиями: ледяные дороги, морозы и одиночество испытывали его на прочность. В одном из поселков он раздобыл меховой костюм, но даже это не спасло от бед. Однажды одежда и сапоги примерзли ко льду, и, освобождаясь с помощью ножа, велосипедист повредил обувь. Позже, следуя по оленьему следу, он получил обморожение, что привело к частичной ампутации пальцев. Дважды провалившись под лед, Травин чудом выжил, добравшись до поселений.

Наследие и цена подвига

Путешествие Травина длилось почти три года и составило 80–85 тысяч километров. Часть пути он преодолел на пароходе и собачьей упряжке, но это не умаляет его достижений. За подвиг его наградили значком ГТО и вымпелом Камчатского облсовета физкультуры. К сожалению, дневник путешественника не сохранился — его сожгли родственники в 1930-е годы из страха перед репрессиями. После возвращения Травин обучал молодых спортсменов, а в годы войны преподавал военное дело. В 1962 году он вернулся в Псков, где и скончался в 1979 году в возрасте 77 лет.

Его история — это не только рекорд, но и напоминание о человеческой стойкости. Глеб Травин доказал, что даже самые невероятные мечты достижимы, если есть воля и решимость.